به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی، با بیان این مطلب افزود: مسئول هر یک از جلسات باتوجه به حکم مقام معظم رهبری در صورتی که عضوی به صورت غیرموجه از حضور در جلسات خودداری کرد، باید مراتب را برای اقدام لازم به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دستور جلسه که به بررسی سرفصل رشته "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری اختصاص داشت، اظهار داشت: آسیب­ شناسی روند توسعه در کشورمان و سایر کشورهای اسلامی که از ابتدای قرن 20 میلادی توسط افراد وابسته ­ای مانند رضاخان و آتاتورک اجرا شد، یک اصل الزامی در هرگونه برنامه ­ریزی برای توسعه است.

مخبر دزفولی گفت: تربیت شدگان رشته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید بر برنامه­ ریزی و نقد الگوهای رایج برنامه­ ریزی مسلط باشند و این امر مهم تنها با جامع ­تر شدن سرفصل­های این رشته مقدور است.

وی با اشاره به موضوع تمدن سازی اسلامی، افزود: از منظر نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمدن­ سازی اسلامی بر سه پایه علم و فناوری، فرهنگ و اقتصاد ممکن و مقدور است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: توجه به توسعه درون­زا، اجتناب­ و خودداری از تقلید در الگوی پیشرفت در عین بهره­ گیری از تجارب مفید دیگران هم از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.