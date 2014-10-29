زنگ ایثار و شهادت در مدارس استان سمنان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ ایثار و شهادت در دبیرستان شهید بهشتی سمنان گفت: شهیدان والامقام در اطاعت پذیری از رهبر و مقتدای خویش حضرت امام راحل جان خود را در طبق اخلاص نهادند و آزادگی، سرافرازی و عزت را برای ما به ارمغان آوردند و امروز وظیفه خود می دانیم که ادامه دهنده راه آنان و پاسدار ارزش های انقلاب و نظام باشیم.

سعید رضایی با اشاره به رسالت و اهداف بسیج دانش آموزی یادآور شد: روز شهادت شهید فهمیده یعنی هشتم آبان به عنوان روز بسیج دانش‌آموزی نام‌گذاری شده است.

وی افزود: هفته بسیج دانش‌آموزی تا ۱۳ آبان ادامه دارد که این روزها، نام‌گذاری شده است و برنامه‌های ویژه‌ای نیز برگزار می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سمنان تصریح کرد: در بسیج دانش‌آموزی هر دانش آموز باید شش عنصر تفکر، علم، ایمان، عمل، اخلاق و بصیرت را داشته باشد.

اجرای ۲۷ عنوان برنامه ویژه هفته بسیج دانش آموزی در استان سمنان

مسئول بسیج دانش آموزی استان سمنان نیز در این مراسم گفت: در هفته بسیج دانش آموزی ۲۷ عنوان برنامه دراین استان برگزار می شود.

محمد یعقوبی گفت: نشستهای بصیرتی حلقه های صالحین، مسابقه نشریه دیواری با موضوع شعار امسال، مسابقه وبلاگ نویسی با موضوع شهدا، مسابقه انشاءنویسی با محوریت محرم و عاشورا و اجرای رزمایش پدافندغیرعامل در تمام مدارس از برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در استان سمنان است.

وی "دانش آموز بسیجی طلایه دار علم و بصیرت حسینی و شور انقلابی" را شعار امسال هفته بسیج دانش آموزی اعلام کرد و گفت: هشتم آبان ماه يادآور حماسه جاويدان و قهرمانانه دلاورمرداني است كه در عين كوچكي و پايين بودن سن و سال، افتخارات بسيار بزرگ و ارزشمندي براي نسل‌هاي آينده جوانان ايران اسلامي به يادگار گذاشتند.

بسيج دانش‌آموزي ميعادگاه تداوم دفاع همه جانبه از آرمان‌ها و ارزش‌ ها

رئيس بسيج سازمان دانش‌آموزي استان سمنان با یادآوری اينكه اين روز كه شهادت شهيد محمدحسين فهميده است به عنوان روز بسيج دانش‌آموزي نام گرفته است، افزود: بسيج دانش‌آموزي ميعادگاه تداوم دفاع همه جانبه دانش آموزان از آرمان‌ها و ارزش‌ هاي انقلاب اسلامي است.

یعقوبی اظهار داشت: دیدار دانش آموزان بسیجی با خانواده های شهدا، همایش دبیران درس آمادگی دفاعی به دلیل تغییر محتوا از جنگ سخت به جنگ نرم از دیگر برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در استان سمنان است.

وی گفت: جوانان و نوجوان دانش‌آموز امروز نيز در عرصه جنگ نرم دشمنان كه غيرت، عفت و عزت جوانان ما را مورد هدف قرار داده‌اند، با لبيك به امام عصر خويش با تمام قوا در ميدان حضور دارند.

۶۵ درصد از دانش‌آموزان استان سمنان عضو سازمان بسيج دانش‌آموزي هستند

رئيس بسيج سازمان دانش‌آموزي استان سمنان با بیان اینکه ۶۵ درصد از دانش‌آموزان استان سمنان عضو سازمان بسيج دانش‌آموزي هستند ادامه داد: امسال نيز این سازمان با ورود در عرصه‌هاي مختلف از جمله علمي و كسب موفقيت‌هاي چشمگير در اين عرصه، فرهنگي، سازندگي از جمله برگزاري اردوهاي هجرت و مرمت و بهسازي ۱۱۴ مدرسه در استان فعاليت‌هاي گسترده اي داشته است.

یعقوبی از آغاز اعزام اردوی راهیان نور استان سمنان از ۱۷ آبان با اعزام خواهران بسیجی به وسیله قطار به منطقه جنوب خبر داد و تصریح کرد: ۲۸ هزار دانش اموز در این استان در دوره دوم متوسطه تحصیل می کنند که ۴۶ درصد آنها امسال می توانند به اردوهای راهیان نور اعزام شوند.

به گفته وی استان سمنان در دوران دفاع مقدس ۶۲۲ شهید دانش آموز تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.

هشتم آبان سالروز شهادت نوجوان حسین فهمیده به عنوان روز بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است و هفته دانش آموز تا سیزدهم آبان ادامه دارد.

در این آئین که جمعی از مسئولان بسیج و آموزش و پرورش حضور داشتند یاد و خاطره شهدای دانش آموز گرامی داشته شد.