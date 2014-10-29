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۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۳۵

علی مطهری:

رفتار دولت علت رای نیاوردن نیلی بود/ دولت ارزیابی درستی از فضای مجلس ندارد

رفتار دولت علت رای نیاوردن نیلی بود/ دولت ارزیابی درستی از فضای مجلس ندارد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: رفتار دولت یکی دیگر از عوامل رای نیاوردن وزیر پیشنهادی علوم بود، ضرورت ندارد رئیس جمهور گوشه کنایه به نمایندگان مجلس بزند چون در رای مجلس اثرگذار است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری در پایان جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران درباره مسائل مربوط به رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم گفت: باید پذیرفت مجلس و دولت هر کدام دچار نقص و کاستی هستند، از طرف مجلس حساسیت بیش از حدی روی حوادث سال 88 وجود دارد و دولت یازدهم نیز ارتباط کاملی با نمایندگان حتی نماینده‌های حامی خود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی  اظهار داشت: در حالی وزیر پیشنهادی علوم روز یکشنبه به نمایندگان معرفی شد که تنها 3 روز برای رایزنی برای جلب رای اعتماد نمایندگان وجود داشت. بنابراین پیش بینی می‌شد که چنین نتیجه‌ای حاصل می‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: رفتار دولت یکی دیگر از عوامل رای نیاوردن وزیر پیشنهادی علوم بود، ضرورت ندارد رئیس جمهور گوشه کنایه به نمایندگان مجلس بزند، چون در رای مجلس اثرگذار است و اگر روابط خوب بود همین گزینه نیز می‌توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

وی تاکید کرد: نمایندگان همواره بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و نمی‌توان گفت این کار براساس اعمال نظر سیاسی انجام شده است.

مطهری با تاکید بر اینکه عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی به ضرر مجلس، دولت و کشور بود گفت: یکی از اشکالات دولت در معرفی وزرا این است که ارزیابی درست از فضای مجلس ندارند.

مطهری درباره نقش جبهه پایداری در رای عدم اعتماد به نیلی گفت: نظر نمایندگان جبهه پایداری در این امر تاثیرگذار نبود چون هر نماینده مستقل تصمیم گیری می‌کند و بنابراین گزینه قوی در مجلس رای اعتماد می گیرد.

وی با بیان اینکه حوادث سال 88 بر  رای نمایندگان در عدم اعتماد به نیلی تاثیرگذار بود اظهار داشت: نامه اساتید دانشگاهی به مقام معظم رهبری در سال 88 نامه خوبی بود و خود رهبری نیز از حوادث دانشگاه ناراحت بودند و فرمودند: دل انسان از این حوادث خون می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشتر حساسیت نمایندگان مجلس جناحی است تاکید کرد: امضای نامه اساتید دانشگاه‌ها به رهبری نقطه مثبت نیلی احمدآبادی بود اما نمایندگان مخالف آن را به عنوان یک جرم تلقی کردند.

 

کد مطلب 2412376

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