اسامی 18 بازیکن پرسپولیس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید درخشان سرمربی پرسپولیس پس از آخرین جلسه تمرینی تیم قبل از بازی با پیکان که صبح امروز چهارشنبه برگزار شد، اسامی 18 بازیکن را برای حضور در اردو و این بازی به شرح زیر اعلام کرد:

سوشا مکانی، نیلسون جونیور، محسن بنگر، علیرضا نورمحمدی، میثم حسینی، محمدرضا خانزاده، رضا حقیقی، مایکل اومانا، محمد نوری، پیام صادقیان، امید عالیشاه، مهرداد کفشگری، مهدی طارمی، مهدی جعفرپور، احمد نورالهی، شهاب زاهدی، محمد عباس‌زاده و هادی نوروزی.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان از هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس) از ساعت 15:15 روز پنجشنبه هشتم آبان ماه در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.