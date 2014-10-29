ارزیابی چهار فيلم كوتاه ایرانی در جشنواره «كلرمونت ــ فراند»

به گزارش خبرگزاری مهر، سي و هفتمين جشنواره‌ بين‌المللي فيلم كوتاه «كلرمونت فراند» از تاريخ 10 تا 18 بهمن‌ماه سال جاري در شهر كلرمونت فرانسه برگزار خواهد شد به همین منظور انجمن سینمای جوان چهار فيلم كوتاه از توليدات خود را برای انتخاب اوليه‌ بخش مسابقه‌ بين‌الملل سی و هفتمين جشنواره‌ فيلم كوتاه «كلرمونت ــ فراند» ارسال کرده است.

فیلم های «کات» به كارگرداني رضا جمالي، «فصل بازگشت» به كارگرداني عباس اميني، «كودكان ابري» به كارگرداني رضا فهيمي و «سكوت» به كارگرداني مهرداد حسني برای ارزیابی حضور در جشنواره فيلم كوتاه «كلرمونت ــ فراند» انتخاب شدند.

جشنواره‌ بين‌المللي فيلم كوتاه «كلرمونت فراند» در گذشته هفته‌ فيلم كوتاهی بوده كه در طول سال‌هاي 1979 و 1980 در دانشگاه شهر كلرمونت برگزار مي‌شد.

اعضاي برگزاركننده‌ اين هفته‌ فيلم بعد از مدتي با تأسيس شركتي با عنوان Sauve qui peut le court métrage در سال 1981 با حمايت‌ شهرداري شهر كلرمونت، وزارت امور خارجه‌ فرانسه و ساير نهادهاي دولتي و فرهنگي ، جشنواره‌ ملي فيلم كوتاه كلرمونت فراند را تأسيس كردند.

اين جشنواره در سال 1988 براي اولين بار به‌صورت بين‌المللي برگزار شد و با جذب 28 هزار مخاطب از سراسر دنيا در سال 1989 و همين‌طور بيش از 100 هزار نفر در سال 1995 به يكي از مهم‌ترين رويدادهاي سينماي جهان و فيلم كوتاه تبديل شد.

اين جشنواره هم‌اكنون بعد از جشنواره‌ فيلم كن دومين جشنواره‌ بزرگ فرانسه ازلحاظ تعداد مخاطب و حضور افراد حرفه‌اي سينما از سراسر جهان به شمار مي‌رود.

امسال از سينماي ايران 65 فيلم كوتاه درخواست شركت در اين جشنواره‌ي بين‌المللي را داشته اند.