تشییع پیکر دو شهید در 11 آبان ماه/ دشمن تمام توان خود را در جلوگیری از نشر فرهنگ عاشورایی بکار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت اعلام برنامه‌های بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان برگزار شد با بیان اینکه عدم هراس از مرگ و ایمان قلبی از ویژگی‌های بارز شهدای کربلا و ۸ سال دفاع مقدس بوده است، اظهار داشت: شهدای انقلاب اسلامی و ۸ سال دفاع مقدس از فرهنگ عاشورایی الگو گرفته و عاشقانه در برابر حفظ نام اسلام جنگیدند.

وی در ادامه با اشاره به پیش رو داشتن هفته بسیج دانش‌آموزی و روز ۱۳ آبان و همزمان بودن آن با دهه محرم افزود: بر این اساس و تقارن ایام سوگواری و ۱۳ آبان شعار سال جاری روز دانش‌آموز "هیهات من‌الذله" در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به مذاکرات در حال انجام ۱+۵ و رویکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص این مذاکرات اظهار داشت: ما مذاکرات با آمریکا را همراه با عزت قبول داریم نه اینکه ثمره ۳۶ سال ایستادگی انقلاب اسلامی به منظور حل برخی از نیازها ضایع شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر آزادی‌خواهان جهان اسلام با الگوگیری از عاشورا حرکت‌های بزرگی را آغاز و بعضا به انجام رسانده‌اند، بیان داشت: در برخی از کشورهای اسلامی به نام اسلام، اسلام را سر می‌برند، همان‌طور که فرزند اسلام را به نام اسلام سربریدند، راه‌اندازی گروه داعش و طالبان توسط آمریکا و استکبار جهانی نشان می‌دهد که آنها با هدف جلوگیری از نشر ارزش‌های عاشورایی اقدام به این جنایات می‌کنند تا از منافع مالی و موجودیت خود دفاع کنند.

عسگری در خصوص خصومت دشمنان با ایران اسلامی از آغاز شکل‌گیری انقلاب تاکنون نیز گفت: دشمنان اسلام همواره در عرصه‌های مختلف با اسلام و ایران اسلامی دشمنی می‌کردند و این در حالی است که مردم ایران با الهام گرفتن از واقعه عاشورا با موفقیت تمام عرصه‌های مختلف را پیمودند.

وی با بیان اینکه امروزه در بسیاری از کشورهای بزرگ و قدرتمند دنیا تعداد مساجد بیش از تعداد کلیساها است، افزود: علاقه و گرایش دانشجویان آمریکایی به دین اسلام نیز یکی دیگر از نشانه‌های گسترش و عشق به اسلام در سراسر جهان است و این در حالی است که تروریست‌ها با راه‌اندازی گروه‌هایی همچون داعش و سربریدن انسان‌های زنده سعی در جلوگیری از انتشار فرهنگ عاشورایی دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: در حال حاضر وظیفه تک تک مسلمانان نمایان کردن چهره واقعی دشمنان و معرفی تاکتیک‌های آنها برای جلوگیری از ترویج اسلام به عموم مردم است.

وی اختلاف افکنی بین شیعه و سنی را هدف بزرگ استکبار جهانی از راه‌اندازی داعش برای نابودی اسلام دانست و افزود: در پیام مقام معظم رهبری به کنگره حج آمده است که استکبار جهانی به دنبال ترویج اسلام آمریکائی است و امام راحل فرمودند که شعار "کل یوم‌عاشورا و کل ارض کربلا" یک دستور است که هر روز و در هر جا باید نهضت عاشورائی و حسینی را دنبال کنیم.

عسگری در ادامه به برخی از حادثه‌های اتفاق افتاده در ۱۳ آبان ماه اشاره کرد و بیان داشت: در این روز تبعید حضرت امام(ره)، تسخیر لانه جاسوسی و به شهادت رسیدن تعداد زیادی از دانش‌آموزان در مقابل دانشگاه تهران اتفاق افتاده است که در این راستا حرکت در روز ۱۳ آبان حرکتی برای مقابله با ظلم و ظالم است.

وی با اشاره راه اندازی ۱۱ کمیته برای بزرگداشت ۱۳ آبان ماه اظهار داشت: کمیته‌های برنامه‌ریزی، دانش‌آموزی، دانشجوئی، طلاب و روحانیون، تشکل‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی، مساجد، فرهنگی هنری، سازمان تبلیغات اسلامی و اطلاع‌رسانی، ارزیابی و پشتیبانی در این راستا تشکیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان سال جاری در روز ۱۱ آبان ماه با توجه به همزمان بودن این مناسبت با عاشورای حسینی اظهار داشت: این راهپیمائی از فلکه فیض اصفهان به سمت گلستان شهدا با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم از ساعت ۹ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و در این مراسم از ۱۳ خانواده شهید دانش‌آموز و دانشجو تقدیر می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به تشییع پیکر ۲ شهید در روز ۱۱ آبان در اصفهان افزود: پیکر پاک شهید حسن عباسی تودشکی که در عملیات خیبر در سال ۶۲ به شهادت رسیده و پیکر شهید سید ابوالقاسم معین‌الدینی که فرمانده گردان‌های ارتش در دوران دفاع مقدس بودند و به تازگی شناسایی شدند، روز ۱۱ آبان همگام با راهپیمائی بزرگداشت ۱۳ آبان بر دوش دانش‌آموزان، دانشجویان و مردم ولایت‌مدار اصفهان در گلستان شهدای اصفهان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

وی با اشاره به تجمع بزرگ دانش‌آموزان و دانشجویان در روز ۱۳ آبان در میدان امام(ره) بیان داشت: این تجمع با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و ۶۰ هیئت مذهبی در میدان امام(ره) اصفهان برگزار می‌شود و بیانیه‌ها قرائت و نماز ظهر عاشورا اقامه می‌شود.

عسگری با اشاره به برگزاری ویژه برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان‌های استان اصفهان گفت: در شهرستان‌ها نیز ویژه‌برنامه‌هائی از ۱۱ تا ۱۳ آبان برگزار می‌شود و در برگزاری این بزرگداشت آموزش و پرورش، شهرداری، دستگاه‌های انتظامی، نظامی و امنیتی و صداوسیما با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همکاری می‌کنند.