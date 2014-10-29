رایزنی برای حل مشکلات مالی تیم فوتبال صبای قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی ظهر چهارشنبه در تمرین تیم فوتبال صبای قم در مجموعه ورزشی هلال احمر قم حضور یافت و در جمع مدیران، کادر فنی و بازیکنان تیم صبای قم اظهار داشت: عملکرد مجموعه صبا و بازیکنان این تیم در فصل جاری لیگ برتر فوتبال بسیار خوب بوده و بدون شک صبا می‌تواند به روند موفقیت‌های خود ادامه دهد و به جمع تیم‌های صدرنشین برسد.

وی گفت: مسئولان قم می‌دانند که بازیکنان صبا با وجود مشکلات مالی تمامی تلاش خود را به کار بسته‌اند و حضور تیم در جمع تیم‌های بالای جدول شاهدی بر این مدعاست البته در چند روز اخیر، فعالیت‌ها و اقداماتی برای جذب منابع جدید برای پرداخت مبالغ قرارداد بازیکنان صبا صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار قم افزود: استانداری قم به دنبال حل مشکلات مالی صبا است البته برخی مشکلات مالی ما امسال به طور ناخواسته رخ داد و معادلات مالی ما بر هم خورد اما با توجه به پیگیری‌هایی که در سطح ملی در روزهای اخیر انجام داده‌ایم قرار است زمینه برای تزریق بودجه به استان و تیم صبا، فراهم شود.

رضوی تصریح کرد: حجت الاسلام صالحی منش استاندار قم قصد داشت امروز در تمرین صبا حاضر شود اما به دلیل برنامه‌های کاری، این امر ممکن نشد با این حال استاندار قم پیگیر برنامه های تیم فوتبال صبا است.

وی عنوان کرد: با توجه به این که نیم فصل لیگ برتر به زودی به پایان می‌رسد، جلساتی با مدیریت باشگاه برگزار می کنیم تا سیاست باشگاه صبا در زمینه تقویت این تیم و کسب جواز حضور در لیگ قهرمانان آسیا مورد بررسی قرار گیرد.

معاون استاندار قم خاطرنشان کرد: از این که بازیکنان صبای قم با وجود مشکلات کم کاری نکردند و نتایج خوبی به دست آورده‌اند سپاسگزارم و امیدوارم صبا روز جمعه برابر استقلال پیروز شود زیرا این ظرفیت در وجود تک تک بازیکنان صبای قم هست و صبا می‌تواند از نسبت به جایگاه فعلی نیز، رتبه بهتری کسب کند.