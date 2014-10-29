قطار مسافربری تهران با 8 ساعت تاخیر وارد اهواز شد

رئیس روابط عمومی اداره کل راه آهن زاگرس با تائید این مطلب به خبرگار مهر گفت: قطار مسافربری تهران به اهواز که ساعت12 و 30 ظهر روز سه شنبه از تهران به سمت اهواز حرکت کرد امروز ساعت 12 وارد شهرستان اهواز شد در حالیکه این قطار قرار بود 16 ساعته به اهواز برسد.

حسین علی مریدی با بیان اینکه علت تاخیر پیش آمده، از ریل خارج شدن یک قطار باری در راه آهن حدفاصل خرم آباد – اندیمشک بود، عنوان کرد: این قطار تا مقصد درود سر زمان تعیین شده حرکت کرد ولی به علت از ریل خارج شدن یک قطار باری و ایجاد ترافیک در مسیر، حرکت این قطار کند شد.

وی در خصوص جبران خسارت وارد شده به مسافران به علت این تاخیر گفت: طبق مقررات در صورتیکه تاخیر قطار بیش از سه ساعت باشد، باید 50 درصد هزینه خرید بلیت به مسافران برگشت داده شود که مسافران این قطار نیز می توانند اقدام به این کار کنند.

فرماندار اندیمشک روز گذشته به خبرنگار مهر گفته بود: در ادامه حوادث ریلی ساعت 2 و 30 دقیقه سه شنبه در حد فاصل اندیمشک - لرستان، برای چهارمین نوبت در دو ماه اخیر، یک دستگاه قطار باری در ایستگاه کشور در محدود اندیمشک - خرم آباد از ریل خارج و باعث مسدود شدن مسیر تردد سایر قطارهای مسافربری شد.

حمیدرضا گودرزی افزوده بود: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت ولی خسارت مالی به همراه دشت. بعد از این حادثه سه قطار مسافربری که از تهران در حال آمدن به سمت خوزستان هستند پشت محل وقوع این حادثه معطل شدند. متاسفانه این اتفاقات در حالی در این محل رخ می دهد که ادارات کل راه آهن لرستان و خوزستان همواره همدیگر را در این خصوص مقصر می دانند در حالیکه این مسئله باید رفع شود زیرا نباید در این خصوص جزیره ای عمل کرد و مشکلی که در حال آزار دادن هموطنان و مسافران است باید با تدبیر و همدلی مرتفع شود.

وی تاکید کرده بود: اگر به جای این قطار باری، یک قطار مسافربری دچار حادثه می شد بی شک حادثه ناگوار رقم می خورد و تبعات فراوانی از لحاظ مالی، روانی و جانی به مسافران تحمیل می کرد به همین دلیل نباید به سادگی از کنار این حوادث عبور کرد. با توجه فرسودگی خطوط ریلی مسیر راه آهن تهران جنوب، دور از انتظار نیست که اتفاقی بدتر از حوادث اخیر رخ دهد و مسئولان راه ​آهن باید هر چه سریع​تر برای حل این مشکل اقدام کنند و در خصوص حوادث اخیر پاسخ​گو باشند