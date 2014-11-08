عباس خزایی پیشکسوت و رئیس سابق فدراسیون تنیس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی های مورد نیاز برای رئیس این فدراسیون اظهار کرد: رئیس فدراسیون تنیس باید دارای سابقه اجرایی قابل قبولی باشد. تنیس را بشناسد و آشنا به مدیریت ورزشی باشد.عملکرد قابل قبولی در رابطه با محیط انسانی، قهرمانان، داوران و مربیان داشته باشد و با مدیریت اجرایی دارای ارتباط قوی باشد.

وی افزود: کارکردن در رشته ای مثل تنیس خیلی سخت است. در سال های گذشته کمتر به بخش پایه این رشته توجه شده است و فدراسیون نیاز به یک برنامه بلندمدت دارد. مثل کاری که یزدانی خرم در والیبال انجام داد و در حالی که روزی آرزوی رتبه چهارم در این رشته را داشتیم حالا قهرمان بلامنازع آسیا هستیم و در جهان نیز درخشش خوبی داشته ایم.

خزایی با بیان اینکه هم مسائل مالی و هم نقص مدیریتی در عدم پیشرفت تنیس دخیل بوده است تصریح کرد: لازم است تا یک گروه و تیم همدل در کنار هم برای پیشرفت این رشته تلاش کنند. امکانات و ابزار هم در این زمینه تعیین کننده است. همچنین در حوزه استان ها نیز خوب کار نکرده ایم.کار خیلی سختی داریم اما به شکل گلخانه ای می توانیم به صورت آکادمی از امکانات موجود استفاده کنیم و به رده سنی پایه اهمیت زیادی بدهیم.

پیشکسوت تنیس ادامه داد: با شناسایی هر ساله نیروهای مستعد تنیس می توانیم حداقل روی 30 نفر سرمایه گذاری کنیم. تیمی که در این مورد در کنار هم قرار می گیرند در آینده تنیس تاثیر زیادی خواهند داشت.در میان کاندیداهای فدراسیون تنیس برخی گزینه ها از جنس تنیس نیستند اما این دلیل نمی شود ه مدیران خوبی نباشند. یزدانی خرم هم در والیبال از جنس این رشته نبود ولی با خواسته ی قلبی و با تمام وجود برای موفقیت والیبال تلاش کرد و نتیجه هم گرفت.

رئیس سابق فدراسیون تنیس با بیان اینکه مجامع انتخابی دارای مشکلات زیادی است خاطرنشان کرد: خود مجمع نیز مشکلاتی دارد اعم از روسای هیات ها و مواردی که در حوزه اختیارات رئیس و دبیر مجمع است که گاهی ممکن است 25 تا 30 درصد در رای یک کاندیدا تاثیرگذار باشد. فرصت زیادی را در تنیس از دست داده ایم و حالا باید فقط آرزو کنیم که بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون تنیس انتخاب شود.