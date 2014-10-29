مدیریت پسماند زباله در روستاها توسط دهیاری ها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش دهیاری های استان قزوین ظهر چهارشنبه با حضور مجید عبداللهی مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی، مهیار صفا کارشناس دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی و محسن کوشش تبار معاون امور دهیاری های سازمان شهرداریها و دیهاری های کشور، مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری، امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی استانداری، کریم حبیبی انبوهی مدیرکل امور روستایی استانداری و بیش از ۴۰۰ تن از دهیاران در سالن شهید رجایی تربیت معلم قزوین برگزار شد.

مهیار صفا در این نشست گفت: روزانه حدود ۴۸ تا ۵۰ هزارتن زباله در کشور تولید می شود که ۹ هزار تن پسماند صنعتی و ۴۰۰ تن پسماند بیمارستانی است که بی توجهی به دفع بهداشتی آن آسیب های جدی به سلامت مردم وارد می کند.

وی افزود: در دنیا روزانه سه میلیون و ۵۰۰ هزارتن زباله تولید می شود که سهم ایران ۱.۴ دهم درصد است و امروز یکی از دغدغه های مسئولان در شهرها بویژه روستاها مدیریت پسمان است تا از بیماری های مشترک انسان و دام و واگیردار که می تواند شایع شود و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل کند جلوگیری کنیم.

این کارشناس بیان کرد: دهیاری ها موظفند نسبت به ساماندهی پسماندها و زباله هایی که منتقل کننده بیماری ها هستند حساسیت بیشتری داشته باشند و بویژه در ایام محرم که شاهد افزایش استفاده از ظروف یک بار مصرف هستیم نسبت به ساماندهی زباله ها باید اقدام جدی شود.

وی افزود: روزانه بیش از ۵۰۰ تن زباله پلاستیکی تولید می شود و در حالی که استفاده از این ظروف ۷۷ نوع بیماری ایجاد می کند و سرطان زاست باید در روستاها نسبت به تغییر روش استفاده از این ظروف و نیز هدایت شیرابه ها باید در دستور کار دهیاران قرار گیرد.

کارشناس دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یادآورشد: فاضلاب های روستایی، سموم و پسماندهای کشاورزی، فضولات و پسماندهای جامد و آلاینده هایی که آب و رودخانه ها را آلوده می کند از سوی مسئولان لازم است جدی گرفته شود تا سلامت روستائیان تامین شود.

وی افزود: جلوگیری از تخلیه شیرابه زباله و فاضلاب در آب رودخانه های روستایی و مسیر قنات و آب های سطحی با همکاری روستائیان می تواند از کارهای اولویت دار دهیاران باشد که با نظارت شوراهای اسلامی اجرایی شود.

صفا گفت: برخی بیماری ها ناشی از عدم کنترل زباله ها، بیماری های دامی و منتقله و مشترک ناشی از بی توجهی به دفع بهداشتی زباله است در حالی که پلاستیک حدود ۴۰۰ سال و شیشه تا یک میلیون سال در خاک باقی می ماند و تجزیه نمی شود لذا باید از وسایل جایگزین استفاده کنیم تا محیط زیست آسیب نبیند.

این کارشناس بیان کرد: در سیستم مدیریت پسماند باید ضمن کاهش تولید و تفکیک آن از مبداء با آموزش های تخصصی استفاده از ظروف یک بار مصرف و کیسه های پلاستیکی به حداقل کاهش یابد و وسایل مقوایی و پارچه ای جایگزین شود و مهندسی زباله در دستور کار قرار گیرد.