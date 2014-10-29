همایش ملی سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در عصر جهانی شدن در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی سبک زندگی اسلامی وجایگاه آن در عصر جهانی امروز چهارشنبه با حضور یکی از اعضای کارگروه سبک زندگی اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینده ولی فقیه در کردستان و جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه های فرهنگی استان در آمفی تئاتردانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد.

در این همایش یک روزه سه پانل در موضوعات جامعه شناسی، فرهنگی و هنری و روان شناسی برگزار می شود.

در پانل جامعه شناسی مقالاتی شامل بررسی جامعه شناختی سبک زندگی اسلامی و ارتباط آن با گفتمان دینی توسط محمد قربان کیانی، سبک زندگی و هویت فرهنگی تلفیقی در ایران توسط امین حیدریان، جهانی شدن و سبک زندگی توسط جلیل سحابی و مطالعه و بررسی تبیین جامعه شناختی سبک زندگی اسلامی در بین دانش آموزان ودانشجویان شهر سنندج توسط لادن نصری ارائه می شود.

سبک زندگی معنادار توسط سیدصادق زمانی، به عنوان مولفه ای مهم وتاثیرگذار در دین داری جوانان( مطالعه موردی تحلیل محتوا فیلم سینمایی طلا ومس) توسط حسن محمدمیرزایی، سبک زندگی و نقش آن در سعادت ادبی انسان توسط سیدمحمود صادق زاده طباطبایی و سبک مدیریت اسلامی در نهج البلاغه توسط ناهید همتی مقالاتی است که در پانل فرهنگی و هنری بعدازظهر امروز چهارنشبه ارائه می شود.

مقالاتی که در پانل روان شناسی عصر امروز ارائه می شود هم شامل بررسی تاثیر تحول تکنولوژی ارتباطی-اطلاعاتی بر سبک زندگی روزمره ایرانیان، واکاوی جایگاه ارتباطی تربیت و سبک زندگی اسلامی، نگاهی فلسفی-منطقی، جنسیت و نقش آن در پوشش و سبک زندگی اسلامی، تحریم مصرف الکل،سبک زندگی اسلامی و ارتقای سلامتی و بررسی سبک زندگی زنان و گرایش به حجاب است.

علاوه بر مقالات مذکور که به صورت سخنرانی ارائه می شود 37 مقاله هم در قالب پوستر به چاپ رسیده که از جمله این مقالات می توان به نقش اخلاق وسبک زندگی در بزهکاری، سبک زندگی سالم در نهج البلاغه، سبک زندگی،اقتصاد و راهبردهای تقویت کمی و کیفی کار، سرمایه های فرهنگی و شیوه های گذران اوقات فراغت در ایران، کودک آزاری در ایران و چالشی حقوقی در نقص قوانین، جایگاه زنان دراسلام وسبک زندگی اسلامی و خانواده و نگرش اسلامی به سبک زندگی اشاره کرد.