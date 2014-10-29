فرهنگسازی مهمترین موضوع در پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدامیر حسینی جو بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران شهرستان گفت: پدافند غیر عامل در راستای پیشگیری و بالا بردن ظرفیت ایمنی در جامعه است و با مدیریت بحران فرق دارد و در یک کشور پیشرفته هم اتفاقاتی می افتد ولی نوع و رفتار و روش که در یک کشور پیشرفته صورت می گیرد تفاوت دارد که نشان دهنده فرهنگ سازی در جامعه بوده است.

فرماندار عباس آباد گفت: برای پیشگیری بهتر دربحث پدافند غیر عامل و مدیریت بحران نیاز به تقویت بیشتر است، به همین علت در این خصوص ۱۰ دستگاه خدمات رسان را مشخص کردیم تا آمادگی لازم دراین خصوص در شهرستان مشخص کنیم.

وی شناسایی قابلیت ها و نقاط ضعف و قوت در مواقع بروز بحران، آموزش و از همه مهم ترین اطلاع رسانی از سوی رسانه های بویژه رسانه ملی را از دیگر دلایل بسیارمهم برای رشد گاهی عمومی افراد جامعه در جهت توجه به اصول پدافند غیرعامل معرفی کرد.

حسینی جودر خصوص مدیریت بحران گفت: در زمان بحران ۲۴ ساعت اولیه زمان اثرگذاری است که در این خصوص مقرر شد دفتر امکانات و شرایط موجود توسط اداره راه و شهرسازی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به نزدیکی دریا دربحث پدافند غیر عامل گفت: با برنامه ریزی درست می توان برای بالا بردن سرعت از امکانات موجود وایجاد زیر ساخت می توان تاثیر بیشتری گذاشت واکنون شرایط به گونه ای است که ازاین ظرفیت الهی فقط در حوزه صید و صیادی و گردشگری استفاده می شود.

ایشان با اشاره به اینکه عباس آباد رابطه غرب وشرق استان است، گفت: این شهرستان با قدمت ۵ ساله نیاز به زیرساختهای مناسب است وبا توجه به اینکه امکانات شهرستانی داریم ولی خدمات ملی ارائه می دهیم که نیاز به توجه مسئولان درسطح ملی است.



وی به بارش سنگین برف ماه بهمن سال گذشته و بسته شدن تمامی محورهای اصلی و فرعی ناشی از این بلای طبیعی اشاره کرد و ادامه داد : درچنین حوادثی اگر راه های ارتباطی بسته نبود و در ساعات اولیه کارامدادرسانی و توزیع اقلام غذایی ازسوی مسوولان امر انجام می گرفت، به تبع میزان خسارت ها و آسیب های روحی و روانی مردم این مناطق ناشی ازاین حادثه به طور چشمگیری کاهش می یافت.



وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به هم افزایی که میان مسئولان بویژه استاندار و نماینده مجلس در شهرستان وجود دارد، این موضوع در حال پیگیری است که بزودی دراین مناطق اتفاق بیفتد.

درپایان فرماندار ازنمایشگاه تصویری پدافند غیرعامل که برای نخستین باردرغرب مازندران با همکاری فرمانداری، پایگاه مقاومت بسیج، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه عمومی عباس آباد دایرشده است، بازدید کرد.