هواداران فولاد صبر داشته باشند/ به جذب بازیکنان خوزستانی علاقه بیشتری دارم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ ظهر امروز در نشست خبری پیش از بازی با ملوان بندرانزلی در اهواز اظهار کرد: این بازی برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا می خواهیم موقعیت خودمان را در صدر جدول بهتر کنیم خوشبختانه جو خوب و مثبتی بر تیم حاکم است و فقط اسماعیل شریفات را برای بازی ملوان در اختیار نداریم اما فولاد تیم بزرگی است و مطمئنا بقيه بازيكنان توانايي پر کردن جای خای وی را دارند.

اسکوچیچ درباره مدت حضورش در تیم ملوان و شناختش از اين تيم گفت: از هواداران، بازیکنان، مسئولان ملوان که زحمات زیادی برای من در یک سالی که آنجا بودم کشیدند تشکر می کنم. از ملوان شناخت کافی دارم البته بعد از بررسی بازی های این فصل روی نکاتی خاص تاکید کردیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان درباره «آلوس نانگ» بازیکن جدید و کامرونی فولاد خوزستان نیز اظهار کرد: این بازیکن را دوستانم در اسپانیا به من معرفی کردند و من نیز فیلم های بازی های آن را در تیم فوتبال لوانته اسپانیا مشاهده کردم و فقط چون در یک ماه اخیر به طور اختصاصی زیر نظر بدنساز تمرین می کرده باید از لحاظ فیزیکی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که نانگ شرایط بازی را دارد در اسرع وقت آن را به ترکیب اضافه می کنیم ضمن اینکه این بازیکن می تواند در پست مهاجم و گوش چپ توپ بزند.

اسکوچیچ درباره اینکه بازیکن جدید فولاد با 31 سال سن می تواند انتظارها را برآورده کند، تصریح کرد: مطمئنا اين سن نمي تواند عاملی براي موفقيت یا عدم موفقیت يك بازيكن باشد زيرا هم اكنون ما مساريچ 31 ساله را در ترکیب داریم که یکی از آماده ترین بازیکنان لیگ برتر ایران به شمار می رود. این نکته را باید قبول کنیم که امکان جذب بازیکن جوان با کیفیت خارجی برای ما فراهم نیست.

اسکوچیچ درباره جذب باریکن بومی و نگاهش به بازیکنان خوزستانی عنوان کرد: ما از هواداران فولاد خواستیم که شکیبایی و صبر داشته باشند. مطمئنا به دنبال تقويت تيم هستيم و اولویت جذب بازیکن را با بازیکنان بومی گذاشتیم.

وی ادامه داد من خوشحال می شوم از بازیکنان ایرانی مخصوصا خوزستانی استفاده کنم زیرا برای تطابق با تیم وقت کمتری صرف می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته سیزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، تیم های فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی ساعت 16:50 روز پنج شنبه در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم می روند.