مهمترین فلسفه قیام عاشورا احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی ظهر چهارشنبه در مراسم هیئت عاشقان ثارالله در جمع کارکنان سپاه ناحیه امام سجاد(ع) استان اظهارداشت:سیدالشهداء از قیام خود اهداف بلندی داشتند که خصوصیات قیام امام حسین (ع) را در سه مرحله رهبری، اهداف قیام و ماهیت قیام می‌توان بررسی کرد.

وی در بحث رهبری امام حسین(ع) گفت: رکن رکین این قیام خود امام است که طبق باور‌های ما در دو واسطه هدایت الهی و هدایت تکوینی، تشریحی است که این دو واسطه فیض الهی است و اگر حجت و امام نباشد زمین اهلش را فرو می برد و امام معصومی چون سیدالشهدا(ع) در راس این قیام بوده است.

حجت الاسلام نعمت اللهی در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را یکی دیگر از مهم ترین اهداف قیام برمی‌شمرد و عنوان کرد: براساس اسناد موجود دو فریضه مهم امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یکى از انگیزه‌هاى اساسى این قیام بزرگ بوده است.

مدیر کل سازمان تبلیغات قزوین ابراز کرد: امام حسین(ع) با هدف وانگیزه اصلاح امت و امر به معروف و نهی از منکر و زنده نگه‌داشتن و پاسداری از سیره رسول‌الله برای مقابله با ستم و استبداد یزید بپا خاست.

وی خاطر نشان کرد: در دوران امام حسین(ع) جامعه دچار جهل ونادانی شده بود و امام حسین(ع) دراین شرایط وظیفه خود می داند که جامعه را از جهالت وگمراهی نجات دهد.

این مسئول عنوان کرد: آثار انقلاب بزرگ امام حسین(ع) فقط محدود به زمین کربلا و مختص به روز عاشورا نشد بلکه اسوه و الگویی برای تمام حرکت‌های حق‌طلبانه در تمام اعصار و برای تمام نسل‌ها گردید.

مدیرکل سازمان تبلیغات استان قزوین در پایان اظهارداشت: رمز ماندگاری واقعه کربلا و مدافع روز عاشورا حضرت زینب (س) بود که صبر زیادی داشت هدف از قیام را به مردم فهماند و هدف قیام را بازگو کرد و حضرت زینب در یک جمله گفتند: من جز زیبایی در کربلا ندیدم.