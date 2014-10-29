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۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۰۸

حجت الاسلام نعمت اللهی:

مهمترین فلسفه قیام عاشورا احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود

مهمترین فلسفه قیام عاشورا احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: امربه معروف و نهی ازمنکر یکی از مهم‌ترین اهداف قیام امام حسین(ع) در جامعه اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی ظهر چهارشنبه در مراسم هیئت عاشقان ثارالله در جمع کارکنان سپاه ناحیه امام سجاد(ع) استان اظهارداشت:سیدالشهداء از قیام خود اهداف بلندی داشتند که  خصوصیات قیام امام حسین (ع) را در سه مرحله رهبری، اهداف قیام و ماهیت قیام می‌توان بررسی کرد.

وی در بحث رهبری امام حسین(ع) گفت: رکن رکین این قیام خود امام است که طبق باور‌های ما در دو واسطه هدایت الهی و هدایت تکوینی، تشریحی است که این دو واسطه فیض الهی است و اگر حجت و امام نباشد زمین اهلش را فرو می برد و امام معصومی چون سیدالشهدا(ع) در راس این قیام بوده است.

حجت الاسلام نعمت اللهی در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را یکی دیگر از مهم ترین اهداف قیام برمی‌شمرد و عنوان کرد: براساس اسناد موجود دو فریضه مهم امر به معروف و نهى از منکر به عنوان یکى از انگیزه‌هاى اساسى این قیام بزرگ  بوده است.

مدیر کل سازمان تبلیغات قزوین ابراز کرد: امام حسین(ع) با هدف وانگیزه اصلاح امت و امر به معروف و نهی از منکر و زنده نگه‌داشتن و پاسداری از سیره رسول‌الله برای مقابله با ستم و استبداد یزید بپا خاست.

وی خاطر نشان کرد: در دوران امام حسین(ع) جامعه دچار جهل ونادانی شده بود و امام حسین(ع) دراین شرایط وظیفه خود می داند که جامعه را از جهالت وگمراهی نجات دهد.

این مسئول عنوان کرد: آثار انقلاب بزرگ امام حسین(ع) فقط محدود به زمین کربلا و مختص به روز عاشورا نشد بلکه اسوه و الگویی برای تمام حرکت‌های حق‌طلبانه در تمام اعصار و برای تمام نسل‌ها گردید.

مدیرکل سازمان تبلیغات استان قزوین در پایان اظهارداشت: رمز ماندگاری واقعه کربلا و مدافع روز عاشورا حضرت زینب (س) بود که صبر زیادی داشت هدف از قیام را به مردم فهماند و هدف قیام را بازگو کرد و حضرت زینب در یک جمله گفتند: من جز زیبایی در کربلا ندیدم.

کد مطلب 2412524

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