چارت وزارت ارشاد بازنگری می شود/اعتبار نیم درصدی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کاراندیش مروستی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با استاندار اردبیل گفت: چارت این وزارت خانه از سال ۷۰ بازنگری نشده و در طول مدت یک ماه آینده بازنگری انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۸۹ شهرستان جدید تشکیلات سازمانی ندارند، اضافه کرد: در بازنگری قرار است وضعیت فعالیت ادارات شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.

کاراندیش مروستی تاکید دارد که به دلیل بازنگری در چارت وزارت خانه در ۱۳ استانی که سفر کرده است پایه اعتبارات مصوب کم بوده و به همان شکل نیز در سال های بعد با رقم اندک تزریق شده است و بر همین اساس بازنگری در چارت وزارت خانه ضرورت دارد.

وی معتقد است اعتبارات ادارات ارشاد چه در بخش هزینه ای و چه بخش عمرانی به نسبت سایر دستگاه ها پایین است و از ۳.۵ درصد اعتبار فرهنگی کشور حدود نیم درصد به وزارت ارشاد تعلق دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مقدار اعتبار را ناکافی دانست و اعتبار نیم درصدی را غیر قابل قبول خواند.

وی تصریح کرد: با وجود کم بودن اعتبارات تلاش کردیم اعتبار استان ها در سال جاری را به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش دهیم.

کاراندیش مروستی از جمله برنامه های در دست اجرای وزارت ارشاد را توافق با استانداران در تخصیص اعتبارات عنوان کرد و افزود: بر اساس این طرح از اعتبار ستاد کم کرده به استان می دهیم و استاندار نیز به همان میزان در اختیار اداره کل قرار می دهد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای این طرح در استان تهران را موفق توصیف کرد و پیشنهاد اجرای آن را با استاندار اردبیل در میان گذاشت.

وی در عین حال هزینه کرد اعتبارات وزارت خانه را نیز نامناسب خواند و گفت: بررسی ها نشان می دهد عمده هزینه ها به برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها انجامیده و در عمل مبلغ قابل قبولی برای فعالیت شهرستان ها باقی نمانده است.

به گفته کاراندیش مروستی برگزاری یک نمایشگاه کتاب با هزینه های میلیاردی در ادامه موجب می شود برخی فعالیت شهرستان ها محدود شود و بر همین اساس وزارت ارشاد در نظر دارد برگزاری برنامه هایی از این دست را به اصحاب فرهنگ و هنر واگذار کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید دارد در ادامه وزارت ارشاد از برگزاری برنامه حمایت خواهد کرد و نمونه موفق این طرح در جشنواره رسانه دیجیتال اجرایی شد و خروجی مطلوب را به دنبال داشت.

وی با اذعان به اینکه اهالی فرهنگ درآمد قابل توجه ندارند، بیان داشت: در ادامه با برون سپاری این قشر نیز توانمند خواهد شد.

وی واگذاری مجتمع های فرهنگی هنری را نیز در راستای همین سیاست خواند و افزود: تا به امروز پروژه های ۲۱ استان در خصوص میزان و نحوه واگذاری به بخش خصوصی بررسی شده است.

کاراندیش مروستی در خصوص وضعیت پروژه های عمرانی به تخصیص ۱۰۰ درصد اعتبار پروژه های با پیشرفت بالای ۸۰ درصد استان ها اشاره کرد و تصریح کرد: در نظر داریم پروژه ها را در کمترین زمان به بهره برداری برسانیم.

این مسئول در ادامه صحبت های خود به اجرای طرح حمایتی هنرمندان فاخر استان ها اشاره کرد و افزود: استان ها می توانند آثار فاخر و هنرمندان برجسته خود را معرفی کنند تا در تکثیر آثارشان و یا تامین نیازهای مالی مورد حمایت قرار گیرند.

وی فعالیت موسسه حمایت از هنرمندان پیشکسوت را در همین راستا عنوان کرد و افزود: هنرمندان بالای ۶۰ سال در قالب این طرح مورد حمایت قرار می گیرند.

کاراندیش مروستی از دیگر گزینه های حمایتی هنرمندان را لایحه مالکیت معنوی عنوان کرد و بیان داشت: این لایحه در دست بررسی است و در صورتی که نهایی شود زمینه صیانت از آثار هنرمندان را فراهم خواهد ساخت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به بدهی قابل توجه صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان در دولت قبل اشاره کرد و گفت: بررسی ها نشان داد افرادی در این صندوق به چند طریق بیمه می شدند و یا بیمه به فردی که وجود خارجی نداشت پرداخت می شد.

وی تصریح کرد: نیروهایی که باید حذف شوند شناسایی شده اند و کارت اعتباری هنر برای سایرین صادر شده است.

وی برنامه دیگر وزارت ارشاد را توجه عام به سینما و به صورت ویژه به سینمای دفاع مقدس برشمرد و اضافه کرد: در این راستا دیجیتالی کردن سینماهای کشور در دستور کار است تا اکران فیلم به صورت همزمان با پایتخت در دستور کار قرار گیرد.

کاراندیش مروستی فعال سازی مجدد ارکستر ملی تا دهه فجر را دیگر اقدام قابل توجه وزارت ارشاد دانست و بیان داشت: در عین حال فعال سازی دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی در استان ها اقدام مثبتی در راستای اعتلای برنامه های فرهنگی بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عمده برنامه های حوزه رسانه را تکمیل قانون مطبوعات و ارائه آن طی یک ماه‌ آینده به مجلس دانست و تاکید کرد: شفاف سازی یارانه های مطبوعات و بیمه خبرنگاران از نشریات با تامین اعتبار از وزارت خانه در دست اقدام است.

وی در عین حال به تشکیل شورای نظارت بر چاپ کتاب بعد از سه سال تعطیلی اشاره کرد و افزود: ممیزی کتاب به اصحاب خود هر بخش داده شده و از نگاه سلیقه ای جلوگیری شده است.