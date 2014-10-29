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۷ آبان ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

كارگروه تدوين احكام مرتبط با بيمه در برنامه ششم تشكيل شد

كارگروه تدوين احكام مرتبط با بيمه در برنامه ششم تشكيل شد

با صدور احكام جداگانه ای از سوي رئيس كل بيمه مركزي، كارگروه تدوين احكام قانوني مرتبط با صنعت بيمه در برنامه ششم توسعه تشكيل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اين احكام معاون طرح و توسعه به عنوان عضو و رئيس اين كارگروه و مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه به عنوان عضو و دبير كارگروه منصوب شدند و اعضاي ديگر اين كارگروه را نماينده سنديكاي بيمه گران و تني چند از كارشناسان و صاحبنظران صنعت بيمه تشكيل مي دهند.

تصميم براي جهت گيري هاي كلي صنعت بيمه و احصاء خلاءهاي مقرراتي موجود و تدوين پيش نويس احكام قانوني و ارسال آن به مراجع ذيربط از وظايف و ماموريت هاي اين كارگروه به شمار مي رود.

در همين راستا از صاحبنظران، مبتكران و فعالان حوزه بيمه دعوت مي شود با مراجعه به سايت بيمه مركزي به نشاني www.centinsur.ir و اطلاع از زمينه هاي مورد بحث، هرگونه نظر يا پيشنهاد خود در اين خصوص را در سايت مذكور به ثبت برسانند.

کد مطلب 2412540

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