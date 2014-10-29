كارگروه تدوين احكام مرتبط با بيمه در برنامه ششم تشكيل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اين احكام معاون طرح و توسعه به عنوان عضو و رئيس اين كارگروه و مديركل دفتر برنامه ريزي و توسعه به عنوان عضو و دبير كارگروه منصوب شدند و اعضاي ديگر اين كارگروه را نماينده سنديكاي بيمه گران و تني چند از كارشناسان و صاحبنظران صنعت بيمه تشكيل مي دهند.

تصميم براي جهت گيري هاي كلي صنعت بيمه و احصاء خلاءهاي مقرراتي موجود و تدوين پيش نويس احكام قانوني و ارسال آن به مراجع ذيربط از وظايف و ماموريت هاي اين كارگروه به شمار مي رود.

در همين راستا از صاحبنظران، مبتكران و فعالان حوزه بيمه دعوت مي شود با مراجعه به سايت بيمه مركزي به نشاني www.centinsur.ir و اطلاع از زمينه هاي مورد بحث، هرگونه نظر يا پيشنهاد خود در اين خصوص را در سايت مذكور به ثبت برسانند.