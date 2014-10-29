40 درصد کلانتری های آذربایجان غربی به مردم مشاوره های رایگان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قهرمان بعد از ظهر چهارشنبه در دهمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان‌غربی با تاکید بر لزوم مشاوره‌های پیش از ازدواج اظهارداشت: در این رابطه آموزش‌ها باید به سمت مناطق آسیب ‌پذیر هدایت شود و در این رابطه ۵۰ نفر کارشناس در حوزه مشاوره در مرکز مشاوره ناجا حضور داشته که مشغول خدمت رسانی به هم استانی‌ها هستند.

وی با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی بیشتر عامل بروز مشکل در خانواده هاست افزود:بیشتر افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی استان، دارای اختلافات خانوادگی هستند که خوشبختانه ۷۵ درصد مشاوره‌ها منجر به صلح می‌شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی گفت: در سال گذشته ۲۱ هزار و ۷۱۳ نفر به مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی استان مراجعه کرده که ۱۲ هزار و ۹۷۴ نفر آنان با هدف مشاوره خانوادگی در مرکز مشاوره حضور یافتند که خوشبختانه ۷۵ درصد آنها منجر به مصالحه شد.

قهرمان با اشاره به آمار مشاوره‌های امسال عنوان کرد: در نیمه نخست امسال ۱۱ هزار و ۱۳۸ مورد مشاوره در مرکز صورت گرفت که شش هزار و ۹۲۸ مورد آنها مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بود.

آمار طلاق در آذربایجان غربی روبه افزایش است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی کریمی نیز در این نشست با بیان اینکه با توجه به اینکه در حال حاضر رشد آمار طلاق در استان ما رو به افزایش است اظهارداشت: باید توجه داشت که مهمترین علل در این افزایش مشکلات مالی و همچنین اشتغال بوده در این راستا بررسی وضعیت ازدواج و طلاق توسط این ستاد در جهت کاهش این آمار بسیار مهم است.

حجت‌الاسلام محمدباقر کریمی یکی از مسائل مهم در خصوص مشکلات کنونی جامعه را طلاق عاطفی عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که طلاق عاطفی در بین زوجین بسیار بحرانی‌تر از طلاق ثبتی و دفتری است، زیرا عدم تفاهم زوجین با یکدیگر سبب گرایش آنان به روابط نامشروع در جامعه می‌شود.

وی اظهار داشت: تدوین ماده ۴۱ برنامه پنجم توسعه در حالی است که زمان این برنامه در حال اتمام بوده و این موضوع ناشی عملکرد ضعیف وزرات ورزش و جوانان و همچنین دستگاه‌های اجرایی است.

حجت الاسلام کریمی با اشاره به عدم شفاف‌سازی تکالیف در این ماده، عنوان کرد: با توجه به عدم شفاف‌سازی تکالیف دستگاه‌ها در خصوص ساماندهی امور جوانان و همچنین عدم مشخص بودن اعتبارات مالی نمی‌توان در این خصوص بحث و بررسی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت افزایش جمعیت اعلام کرد: تا زمانی که ما نتوانیم زمینه لازم برای ازدواج آسان و پایدار برای جوانان فراهم کنیم، نمی‌توانیم منویات رهبری را محقق کنیم.