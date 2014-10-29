به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری 5 دیدار همزمان از گروه‌های 2 گانه آغاز شد که در گروه "الف" نیروی زمینی با یک گل از سد میزبانش آلومینیوم هرمزگان گذشت تا موقتا به صدرجدول رده‌بندی این گروه صعود کند.

همچنین نفت و گاز گچساران در خانه با نتیجه 2 بر یک از سد یزد لوله عبور کرد تا به رده سوم صعود کند.

برنامه ادامه دیدارهای هفته چهارم از لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "الف" به شرح زیر است:

چهارشنبه - 07/08/93

* فولاد نوین اهواز - استقلال اهواز

* ایرانجوان بوشهر - نساجی مازندران

* مس کرمان - گیتی‌پسند اصفهان

شنبه - 10/08/93

* شهرداری اردبیل - فجرسپاسی شیراز

دیدارهای گروه "ب" هم با یک بازی بسیار مهم آغاز شد، جایی که سیاه جامگان در مشهد با گل دقیقه 90 فرهاد خیرخواه که از روی نقطه پنالتی پاس همدان را شکست داد تا با 10 امتیاز موقتا به صدر جدول رده‌بندی این گروه صعود کند.

همچنین داماش در شهر رشت با گل دقیقه 6+90 سعید مرتضوی مقابل میهمانش راهیان کرمانشاه به پیروزی رسید. شهرداری تبریز هم با یک گل میهمانش صنعت نفت آبادان را مغلوب کرد تا از بین 3 تیم پائین جدول جدا شود.

برنامه ادامه دیدارهای هفته چهارم از لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "ب" به شرح زیر است:

چهارشنبه - 07/08/93

* شهرداری بندرعباس - مس رفسنجان

جمعه - 09/08/93

* گل‌گهر سیرجان - اتکا گلستان، ساعت 14:15

شنبه - 10/08/93

* فولاد یزد - پارسه تهران، ساعت 14:15