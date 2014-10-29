به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده عصر چهارشنبه در همایش استانی امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اولین انتظاری که در این زمینه از دستگاه‌ها داریم قانون‌گرایی و عمل دقیق به قانون است و اگر قانون اجرا شود از بسیاری از منکرات و رفتارهای غیراصولی پیشگیری می‌شود.

وی با بیان این که وظیفه هر مسلمانی در عصر حاضر اشاعه معروفات و نهی خود و دیگران از منکرات است، افزود: مهم‌ترین ریشه منکرات و عامل اصلی فساد، ضعف ایمان و پیروزی از هوا و هوس است و اگر شاهد بروز منکرات در محیط اداری یا غیر آن هستیم از ضعف ایمان انسان‌ها نشات می‌گیرد.

جبارزاده با اشاره به نقش بسزای گروه‌های مرجع از جمله روحانیون و مسوولان در آشنا کردن مردم با حقیقت ایمان و باورهای توحیدی، گفت: تقویت ایمان در انسان‌ها جلوی بخش عمده‌ای از منکرات را می‌گیرد.



استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که باید به بحث امر به معروف و نهی از منکر عملیاتی‌تر نگاه کنیم، گفت: بیان کلیات در این زمینه تا امروز نتیجه کافی و لازم را نداده و اگر به دنبال امر به معروف و نهی از منکر در سیستم اداری هستیم باید مصادیق معروف و منکر را برای هر سازمان به طور جداگانه و متناسب با ماموریت‌های آنها مشخص کنیم.



وی تصریح کرد: برای این امر مهم باید با کمک کارشناسان و متخصصان امر برنامه‌ای تدوین و در اختیار دستگاه‌های اداری گذاشته شود.





جبارزاده در ادامه شفافیت در انجام وظایف و ماموریت‌ها، گزارش عملکردها به مردم و پاسخگویی، نظارت درون‌سازمانی، تصمیم‌گیری بر مبنای مشورت و تقویت بنیان دینی و اعتقادی کارکنان را از دیگر وظایف مدیران در بحث امر به معروف و نهی از منکر دانست.



وی با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفین در سیستم اداری، اظهار داشت: برخورد با تخلفات باعث پیشگیری از منکرات می‌شود و خوشبختانه دستگاه‌های استانی در زمینه برخورد قانونی با متخلفان عملکرد راضی‌کننده‌ای دارند.



جبارزاده اهمیت و ضرورت حفظ ارتباط مسوولان با مردم را متذکر شد و گفت: ارتباط با مردم یک ابزار نظارتی برای شناسایی ایرادها و مشکلات سیستم اداری است و لازمه آن باز بودن در اتاق مسوولان به روی مردم است.



وی با بیان این که پیشنهادهای مردم سرمایه ارزشمندی برای تعالی سازمانی است، افزود: مردم باید اطمینان داشته باشند که ماموریت دستگاه‌ها تلاش برای جلب رضایت آنهاست و مسوولان دغدغه‌ای جز این ندارند.



استاندار آذربایجان شرقی بازرسی و نظارت را در بحث امر به معروف و نهی از منکر موثر دانست و گفت: در یک سال گذشته یک گروه بازرسی تعیین شده است که به صورت مخفی و آشکار از سازمان‌ها و نهادهای دولتی بازدید کرده‌اند و تا کنون همه ۲۱ فرمانداری استان، ۴۰ سازمان دولتی و ۵ شهرداری مناطق تبریز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.



وی افزود: در بحث رعایت شئونات اسلامی، ترویج فرهنگ نماز و تکریم ارباب رجوع تعدادی از ادارات دولتی از جمله ادارات کل امور مالیاتی، ثبت احوال، بنیاد مسکن، آموزش و پرورش، تامین اجتماعی و شرکت مخابرات عملکرد خوبی داشته‌اند که شایسته قدردانی است.



جبارزاده با اشاره به بیاناتی از رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد، گفت: کار مبارزه با تخلفات را باید به افراد سالم بسپاریم و در برخورد با متخلفان هیچ گونه تبعیضی صورت نگیرد.



استاندار آذربایجان شرقی همچنین با قدردانی از اداره کل آموزش و پرورش استان در بازسازی تالار معلم، گفت: این کار نمونه یک کار جهادی است که در عرض چند ماه و با هزینه‌ای کم انجام شده است.



وی کسب رتبه نخست کشور توسط اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در ارزیابی ادارات کل آموزش و پرورش را نیز به فرهنگیان استان تبریک گفت.



در این همایش همچنین از تعدادی از فعالان عرصه امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی استان با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

مدیران دستگاه ها توجه ویژه ای به مسئله امر به معروف داشته باشند

آیت الله محسن مجتهد شبستری نیز در این دیدار با تاکید بر توجه ویژه مدیران دستگاه ها به مسئله امر به معروف و نهی از منکر گفت: تا زمانی که مسئولان و مدیران ارشد به این مسئله اهمیت ندهند به هیچ عنوان نمی توان انتظار داشت که این فرهنگ در جمع مردم به راه بیفتد.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: این فریضه یکی از واجبات دینی بوده و زمانی که مسلمانان از انجام این فریضه بزرگ الهی روی برگردانند باید منتظر مشکلات بزرگی در جامعه باشیم که به زیان خود مردم تمام می شود و مفاسد اخلاقی روز به روز افزایش می یابد.

وی این فریضه را وطیفه تمامی مسلمانان برشمرده و گفت: تمامی مردم باید توجه داشته باشند که رعایت این فریضه اخلاقی به نفع تمامی آحاد جامعه است.

آیت الله شبستری ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم و سوگواری برای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبد الله الحسین(ع) و یاران با وفایش گفت: اگر امروزه شاهد بقای اسلام و ارزش های آن هستیم به برکت خون حضر امام حسین است و عزاداری محرم باید انسان را به آرمان ها و اهداف قیام امام حسین(ع) رهنمون سازد.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمنان اسلام تلاش می کنند روح عزاداری ها را از هدف و مرام حسینی جدا سازند تا فقط شکل و ظاهر عزاداری ها باقی بماند.

وی ادامه داد: صیانت از حجاب، اقامه نماز واقعی و امر به معروف و نهی از منکر از جمله اهداف اصلی و فلسفه عاشورا است که باید در عزاداری ها، اشعار و سخنرانی ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

آیت الله شبستری اظهار داشت: نهضت انقلاب اسلامی و نهضت حسینی دارای تشابهات فراوانی است و انقلاب ایران نشات گرفته از عاشوراست و اهداف حسینی همچنان در انقلاب جاری و ساری است که البته مسلمانان در عزاداری ها فقط به بعد عاطفی قیام عاشورا نپردازند و باید به بعد انقلابی قیام اباعبدالله حسین (ع) به اندازه کافی پرداخته شود.