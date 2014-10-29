فعالان قرآنی لرستان تقدیر شدند/ تجلیل از 7 سال تفسیر قرآن حجت الاسلام میرعمادی

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی مدیران موسسات فرهنگی قرآن و عترت و فعالان قرآنی لرستان بعداز ظهر امروز چهارشنبه با حضور حجت الاسلام محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد و حجت الاسلام حمیدرضا حنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به پایان رسید.

در جریان برگزاری این گردهمایی از فعالان قرآنی استان لرستان و همچنین هنرمندان فعال در زمینه تولید آثار هنری با محتوای قرآن و عترت تجلیل به عمل آمد.

همچنین در گردهمایی مدیران موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان لرستان از حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به دلیل هفت سال برگزاری جلسات تفسیر قرآن تقدیر شد.

بنابر این گزارش جلسات تفسیر قرآن نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به طور مستمر در طول هفت سال گذشته در مساجد، ادارات و مراکز دانشگاهی سطح استان برگزار شده است.

در این راستا در طول هفت سال گذشته و در ماه مبارک رمضان جلسات تفسیر قرآن به مدت سه سال در مسجد علوی و چهار سال در مسجد بعثت خرم آباد دایر بوده است.

علاوه بر جلسات تفسیر برگزار شده در ماه مبارک رمضان هر هفته جلسات تفسیر قرآن به همت نماینده ولی فقیه در لرستان به صورت مستمر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار و فیلم ضبط شده آن در شبکه افلاک پخش می شود.

در جریان این مراسم نورانی آیات زیبای کلام وحی توسط قاریان ممتاز لرستانی قرائت و سپس تفسیر مربوط به هر کدام از آیات برای حاضران گفته می شود تا در فرصت هفت سال گذشته این مجلس بخش عمده ای از سوره های مختلف قرآن تفسیر و زمینه آشنایی بیشتر حاضران با کلمات نورانی وحی فراهم شود.