شهرداری تبریز بالاخره اولین سه امتیاز را گرفت/ شهرداري1 - نفت آبادان0

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور امروز چهارشنبه با انجام چند دیدار در شهرهای مختلف آغاز شد و شاگردان مهدی پاشازده در شهرداری تبریز در ورزشگاه شهید توانا توانستند با یک گل نفت آبادانی را شکست دهند که با امید زیادی به تبریز سفر کرده بودند و در صدد شکست دادن تیم تبریزی بودند.

رضا معقولي تنها گل زن این دیدار بود که موفق شد در دقیقه ۳۱ دروازه تیم آبادانی را باز کند، تیم شهرداری که از سه بازی قبلی خود تنها صاحب دو امتیاز است و در جایگاه دهم قرار گرفته بود با این برد به جایگاه ششم جدول صعود کرد.

شهرداری در هفته اول برابر تیم داماش تن به شکست خانگی دو بر یک داد و در هفته دوم با یک امتیاز از خانه تیم شهرداری بندرعباس به تبریز بازگشت.

شاگردان مهدی پاشازاده در هفته سوم هم از رسیدن به پیروزی ناکام ماندند و این بار سیاه جامگان مشهد بود که با تساوی یک بر یک، شهرداری را در تبریز متوقف کرد.

تیم صنعت نفت آبادان نیز از چهار بازی قبلی خود صاحب شش امتیاز شده است و در جایگاه چهارم جدول قرار دارد.