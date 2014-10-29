به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی بعدازظهر چهارشنبه در همایش پدافند غیرعامل در سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: خوشحالم که مسوولان به موضوع پدافند غیرعامل توجه کردند اما هنوز راه درازی در پیش داریم.

وی گفت: پدافند غیرعامل باید در تمام شیونات زندگی مردم گسترش یابد.

رییس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: در کشورهای اروپایی ساختمان‌های دولتی به گونه‌ای باید ساخته شوند که پدافند غیرعامل در آن‌ها دیده شده باشد. هم‌چنین مجتمع‌های بزرگ طبق قوانین شهری‌شان باید ویژگی‌های پدافند غیرعامل را لحاظ کنند. در چنین شرایطی چرا ما نباید این روند را پیش گیریم؟

صالحی افزود: امیدوارم پدافند غیرعامل صرفا یک شعار نباشد و به آن به طور وسیع نگاه شود به طوری که این موضوع در تمام ابعاد زندگی مردم وارد شود.

او با اشاره به تهدیداتی که از این ناحیه صنعت هسته‌ای کشور را مورد آسیب قرار داد به ویروس استاکس نت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دشمنی دشمنان ما و اقدامات‌شان باعث شد ما بیدارتر و نسبت به صنعت هسته‌ای کشورمان حساسیت‌مان افزایش یابد. مقابله با ویروس استاکس نت به عمق فهم و ادراک ما از تجهیزات پیشرفته افزود و در حال حاضر ما صنعت هسته‌ای مان به لطف خدا به خوبی روبه جلو و پابرجاست.

معاون رییس‌جمهور تاکید کرد: امیدوارم به بحث پدافند غیرعامل در کشور توسعه جدی‌تری دهیم.

در این مراسم که مسوولانی از پدافند غیرعامل کشور نیز حضور داشتند کتاب پدافند غیرعامل با محوریت ایمنی در نیروگاه‌های هسته‌ای با حضور علی اکبر صالحی رونمایی شد. هم‌چنین از سوی سردار جلالی، رییس پدافند غیرعامل کشور لوحی به رسم یادبود به صالحی تقدیم شد.