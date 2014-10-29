نقش صنعت در تولید ناخالص داخلی مازندران کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احسانی عصر چهارشنبه در دیدار با استاد دانشگاه "گوتينگن" كشور آلمان به منظور بهره گيري استان از دانش نوين جنگلداري گفت: از آنجا كه شركت صنايع جوب و كاغذ مازندران يكي از بزرگترين توليد كنندگان كاغذ در منطقه محسوب مي شود بررسي مواردي كه منجر به افزايش كيفيت و كميت محصولات توليدي آن مي شود، ضروري است.

وي افزود: اين مجموعه به عنوان منبعي براي ايجاد توسعه پايدار در زمينه هاي مختلف توسعه اشتغال و توليد، نقش ارزنده اي داشته و در زمينه ارزآوري نيز مأمني براي برنامه هاي توسعه اي استان محسوب مي شود.

معاون استاندار با اشاره به ۲۷۳ ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي استان در سال ۹۱ و نقش كم رنگ صنعت در اين رقم تصريح كرد: با توجه به پتانسيل هاي موجود در برخي صنايع استاني، با شناخت واقعي ظرفيت ها و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف مي توان آمار بيكاري در استان را كاهش داده و سهم پايين استان در بخش صنعت را نيز ارتقا بخشيد.

احساني ماهيت طبيعي استان را مانعي براي ايجاد صنعت ندانست و افزود: سرسبزي و وجود منابع عظيم طبيعي نبايد سدي براي ايجاد صنايع نوين در استان قلمداد شود زيرا ديگر كشورهايي كه حتي طبيعتي بكر تر از استان مازندران را دارا مي باشند با رعايت مسائل زيست محيطي توانسته اند به خوبي حضور صنايع را مديريت كرده و در كنار ماهيت طبيعي به بهره گيري از آن بپردازند.

اين مقام استاني در بخش ديگري از سخنان خويش با تأكيد بر لزوم افزايش سطح توليدات مصنوعات چوبي در استان گفت: بهره گيري از ظرفيت هاي علمي نخبگان و صاحبان فن در زمينه هاي تخصصي صنعت چوب و كاغذ و همچنين تحقيقات تخصصي در اين حوزه مي توان راه را بر گسترش فعاليت هاي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران گشوده و استان را به قطب توليدات چوب و كاغذ و مصنوعات چوبي در منطقه تبديل كرد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران در پايان با توجه به نياز وافر استان به چوب، بر انعقاد تفاهم نامه ملي با كشور آلمان در زمينه آموزش فرايندهاي جديد و بهره گيري از دانش روز اين كشور تأكيد كرده و آن را گامي براي قرابت صنعت و تحقيقات دانست.