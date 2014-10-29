نمی خواهیم به جنایتکاران مالیات بپردازیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، دهها هزار نفر از شهروندان مجار با راهپیمایی در شهرهای این کشور علیه سیاست های مالیاتی دولت و آزادی اطلاعات تظاهرات کردند. معترضان در بوداپست با سردادن شعارهایی علیه "ویکتور اوربان" نخست وزیر از وی خواستند در این سیاست ها تجدیدنظر کند.

هر چند بهانه آغاز این اعتراضات تصمیم دولت برای دریافت مالیات اینترنت است، اما تحلیلگران می گویند علت اصلی نارضایتی مردم از مسائل و سیاست های کلی است. این تظاهرات ضددولتی از روز یکشنبه آغاز شده است و در پی آن معترضان به دولت 48 ساعت برای تغییر سیاست های مالیاتی اولتیماتوم دادند، اما این اقدام بی نتیجه بود.

معترضان با متهم کردن مقامات دولت به ارتکاب جنایت اعلام می کنند قصد ندارند به آنها مالیات بپردازند. گفته می شود گروه فیس بوکی "هزاران نفر علیه مالیات اینترنت" ترتیب دهنده این اعتراضات بوده است. این در حالی است که در برخی از شهرهای همسایگان مجارستان از جمله ورشو پایتخت لهستان طرفداران این گروه با معترضان اعلام همبستگی کرده اند.