مرحوم قائمي نمونه درخشان ارادت گيلانیها برای ادامه راه امام حسین (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی شامگاه چهار شنبه در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمين رحمت‌الله قائمي را به مردم گیلان تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمين رحمت‌الله قائمي روحاني مبارز و پدر شهيدان محمد و زين‌العابدين قائمي موجب تألم خاطر فراوان شد.

این پیام می افزاید: اين يار ديرين امام ورهبري که پيش از انقلاب افتخار مبارزه با رژيم پهلوي را داشت با تقديم دو فرزند شهيد و پنج فرزند جانباز نمونه اي درخشان از عشق و ارادت مردم گيلان به ادامه دادن راه حضرت اباعبدالله الحسين (ع) وشهداي دشت نينوا است.

استاندار گیلان در پیام خود ادامه می دهد: اينجانب با تسليت اين مصيبت به خانواده محترم قائمي و مردم شهيد پرور گيلان از درگاه ايزدمنان براي آن عزيز سفر کرده رحمت و غفران واسعه الهي و براي بازماندگان بردباري و سلامتي مسألت ‌دارم.