پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی بین المللی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدسی شامگاه چهارشنبه در جمع استانداران شمالی در مازندران گفت: مشارکت مردم و جامع نگری رو موضوعی بود که در این نشست توصیه شد.

وی هدف از اجرای تفاهم نامه همکاری بین استانداران هفت استان شمالی کشور را در زمینه حفاظت و مدیریت پایدار از عرصه های جنگلی هیرکانی و ارسبارانی را ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری همه جانبه به منظور شناسایی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی با بهره گیری از تمامی دستگاهای ذیربط استان و جلب مشارکت مردمی و جوامع محلی برشمرد.

مقدسی تصریح کرد: کاستیهای سازمان منابع طبیعی با کمک و محوریت استانداران تامین شود.

وی در بخش دیگر افزود: پروژه مدیریت چند منظوره جنگلهای هیرکانی یک پروژه بین المللی است که اگر منابع خوب حفظ گردد از مزایای آن بهره مند می شویم واگر می خواهیم مورد قهر طبیعت قرار نگیریم باید درست رفتار کنیم.

مقدسی بیان داشت: این پروژه در چهار پایلوت در مینودشت، بریمان، دوهزار و سه هزار، ۲۲ و ۲۳ گیلان اجرا می گردد و تدوین مدیریت یکپارچه در این حوزه و استفاده از امکانات فرمانداریهای محلی می تواند در اجرای بهتر این طرح کمک کند.

وی گفت : کمیته هایی تشکیل شود تا کمیته های پایین دستی محلی با ریاست فرمانداران تشکیل دهیم و با کمک یکدیگر برنامه تدوین و تهیه گردد.

وی با بیان این که این پروژه در ۳ استان مازندران، گلستان و سمنان اجرا می شود گفت : یک یادداشت تفاهم و یک سیستم تصمیم گیری یکپارچه با همکاری فرمانداریها تدوین شود تا طرح به خوبی پیش رود.