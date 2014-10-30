به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمدی ساردو چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: یک دستگاه آمبولانس به منظور انتقال بیمار از منوجان به بیمارستان 12 فروردین کهنوج این شهرستان شده بود که روز چهارشنبه در مسیر بازگشت با یک دستگاه موتور سیکلت برخورد کرد.

وی ادامه داد: این سانحه رانندگی منجر به آتش گرفتن آمبولانس شد که در جریان این آتش‌سوزی پرستار داخل آمبولانس در شعله آتش جان خود را از دست داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: همچنین در این سانحه رانندگی از سه راکب موتورسیلکت دو نفر زخمی شده و تحت مداوا قرار گرفته‌اند.