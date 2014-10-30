به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر حیدری صبح پنجشنبه در حاشیه رزمایش پدافند غیرعامل در سد استقلال با بیان اینكه برای آمادگی در برابر بحران‌های حوزه آب و برنامه ریزی به موقع این رزمایش را برگزار کردیم، گفت: دسترسی به آب آشامیدنی سالم، یكی از نیازهای حیاتی جوامع است. تامین امنیت آبرسانی و شبكه توزیع آب كه همچون دستگاه گردش خون در بدن، امكان حیات و ادامه فعالیت را درجامعه میسر می‌‌کند، بخشی از مدیریت آبرسانی است.

وی افزود: با توجه به اهمیت تاسیسات آبرسانی، گاهی درعملیات تخریبی و خرابكاری دشمن، این تاسیسات به عنوان مراكز استراتژیك مورد هدف قرار می گیرند كه ممكن است منجر به آسیب جدی به جامعه و گاهی ایجاد بحرانهای امنیتی شود. دشمن اگر ازطریق حملات فیزیكی قادر به آسیب رساندن نباشد، ممكن است با عملیات تخریبی یا آلوده ‌سازی منابع، تاسیسات آبی را مورد حمله قرار دهد، كه جبران خسارات وارده یا جایگزین كردن آنها بسیار سخت و زمانبر خواهد بود. برای مقابله با این موضوع، انجام مهندسی پدافندغیرعامل در تاسیسات آبی ضروری است.

حیدری با اشاره به اینكه سد استقلال در معرض آلودگی زیستی قرار دارد اظهار داشت: با توجه به اینكه سد استقلال اصلی‌ترین و بزرگترین منبع تامین آب آشامیدنی شهر بندرعباس و خمیر است حساسیت های بالایی درباره این سد وجود دارد.

حیدری تصریح كرد: از این رو اقدامات لازم برای كنترل كیفیت آب سد از طریق پایش مخزن در دوره‌های مشخص انجام می‌شود تا آب منتقل شده از سد به داخل خط انتقال بدون آلودگی باشد.

مدیرعامل شركت آب منطقه‌ای هدف از انجام این رزمایش را ایجاد ظرفیت‌های سازمانی برای مقابله با تهدیدات، انجام تمرین برای برنامه‌ریزی مراحل مختلف مدیریت شرایط اضطراری، شناسایی نقات قوت و ضعف، برآورد كمبودها و نیازهای آموزشی و تجهیزات مورد نیاز، تقویت روحیه همكاران و برقراری ارتباط مناسب بین مردم و مسئولان، شناسایی نحوه وابستگی تجهیزات به یكدیگر و ارزیابی سرعت و دقت عوامل اجرایی در بكارگیری صحیح وظایف محوله برشمرد.

مانور دریچه‌های تحتانی، سرریز و سیستم پمپاژ زهكشی سداستقلال بوسیله برق اضطراری- استفاده از برق اضطراری - مانور مهار آتش با همكاری سازمان آتش نشانی - مانور نشت گاز كلر و امداد رسانی به مصدومین فرضی با همكاری اورژانس شهرستان از دیگر برنامه های این رزمایش بود.