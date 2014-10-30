عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- نیروهای پلیس فرانسه به مقر حزب "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری سابق فرانسه حمله کردند.

- حزب لائیک "نداء تونس" 85 کرسی پارلمان جدید تونس را از آن خود کرد.

- در پی زخمی شدن یک صهیونیست به ضرب گلوله افراد ناشناس، رژیم صهیونیستی مسجدالاقصی را به روی نمازگزاران بست.

- "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد که سومالی با خطر قحطی مواجه است.

- ارزش صادرات اسلحه در سال 2014 از سوی آمریکا به 34 میلیارد و 200 میلیون دلار رسید.

- نیروهای امنیتی یمن یک گروه وابسته به شبکه القاعده را در اطراف صنعاء پایتخت این کشور شناسایی کردند.

- "عبدالله الثنی" نخست وزیر لیبی آمادگی خود را برای گفتگو با شورشیانی که بر طرابلس پایتخت این کشور سیطره پیدا کرده اند اعلام کرد.

- در عملیات نیروهای ارتش عراق در جنوب تکریت دستکم 15 تروریست داعش به هلاکت رسیدند.

- وزارت کشور تونس از بازداشت 37 تروریست در این کشور خبر داد.

- "ملاله یوسف زی" برنده صلح نوبل در سال 2014 پنجاه هزار دلار برای کمک به بازسازی مدارس سازمان ملل متحد در نوارغزه کمک کرده است.

- پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" از پرواز جنگنده های روسی بر فراز پایگاه های در اروپا انتقاد کرد.