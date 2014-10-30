به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسوی قبل از ظهر پنج‌شنبه در نشست مشترک با مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: رویکرد یگان ویژه نیروی انتظامی اجتماعی و ورزشی بوده و نگاه امنیتی از استادیوم ها برداشته خواهد شد.

وی افزود: تمام تلاش یگان ویژه نیروی انتظامی آذربایجانشرقی ایجا فضای آرام و با امنیت کامل برای تماشاگران و آرامش و آسایش هواداران و لذت بردن از دیدارهای لیگ برتر فوتبال است.

موسوی ادامه داد: اثرات و اقدامات نیروی انتظامی در استادیوم یادگار امام(ره) برای کاهش نگاه امنیتی آغاز شده و اثرات آن را به زودی خواهید دید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در همین رابطه گفت: تعامل بین یگان ویژه نیروی انتظامی و اداره کل ورزش و جوانان استان موجب برگزاری رقابت های فوتبال در شان و منزلت استان شده است .

سید محمدشروین اسبقیان افزود: تیم‌ها و هواداران فوتبال تبریز فرهنگ غنی آذربایجان را به نمایش گذاشته‌اند و فوتبال استان و تبریز این جایگاه والا را مرهون ایجاد نظم و انظباط و همکاری مهم و سازنده یگان ویژه نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در ادامه بیان داشت: کسب رتبه نخست کشوری اداره کل ورزش و جوانان استان حاصل تلاش تمامی ارگانها و نهادها خصوصا همکاری شایسته و بی نظیر فرماندهی نیروی انتظامی استان بوده و قرار گرفتن فوتبال تبریز در این جایگاه مرهون تلاشهای یگان ویژه نیروی انتظامی در بازیهای فوتبال در لیگ برتر است.

وی افزود: نظام ما نظام مردمی و خواست مردم، خواست مسئولین بوده و این علاقه مردم به این رشته موجب شده تا مسئولی سیاسی و اجرایی استان نیز به علاقمندی مردم توجه نشان دهند و به فوتبال توجه ویژه ای کنند چون این شور و نشاط و ظرفیت در فوتبال استان وجود و نمونه بارز آن حضور 70 هزار تماشاگر و هوادار فهیم است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در ادامه بیان کرد: هواداران تراکتورسازی تبریز در استادیوم یادگار امام ره شور و شعور، ادب، مهمانوازی و فرهنگ اصیل مذهبی و ملی را همواره به فوتبال کشور نشان داده اند.

اسبقیان در خصوص برگزاری رقابت های لیگ برتر در استادیوم 70 هزار نفری یادگار امام (ره) گفت: رعایت قوانین، مقررات و ضوابط در امر برگزاری از سوی تمامی ارگان ها و نهادها و هیات فوتبال و اداره ورزش و جوانان لازم الاجراست.

وی در این نشست افزود: مسئولیت برگزاری رقابتهای لیگ برتر با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی و نهادهای اجرایی وظیفه خطیر و سنگینی است و فوتبال آذربایجانشرقی با نظم ترین رقابتهای فوتبال را در کشور برگزار می‌کند.

اسبقیان در ادامه بیان داشت: رقابت‌های لیگ برتر در تبریز و در استادیوم 70 هزار نفری از نظر فرهنگی، اجتماعی، فنی و حضور تماشاگران در کشور در این مقطع زمانی در بالاترین سطح فوتبال کشور است و این جای قدردانی از هواداران و تماشاگران فهیم و مسئولان اجرایی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی رکن اصلی برگزاری رقابتهای فوتبال را رفاه حال تماشاگران و حفظ آسایش، امنیت و راحتی هواداران و تماشاگران فهیم فوتبال تبریز و استان بوده و هست