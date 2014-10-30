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۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵

سرهنگ موسوی:

نگاه امنیتی از استادیوم‌های ورزشی حذف می‌شود/ اقدامات اصلاحی نیروی انتظامی در یادگار امام(ره) تبریز

نگاه امنیتی از استادیوم‌های ورزشی حذف می‌شود/ اقدامات اصلاحی نیروی انتظامی در یادگار امام(ره) تبریز

تبریز- خبرگزاری مهر: فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: اقدامات نیروی انتظامی در استادیوم یادگار امام (ره) تبریز برای کاهش نگاه امنیتی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسوی قبل از ظهر پنج‌شنبه در نشست مشترک با مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: رویکرد یگان ویژه نیروی انتظامی اجتماعی و ورزشی بوده و نگاه امنیتی از استادیوم ها برداشته خواهد شد.

وی افزود: تمام تلاش یگان ویژه نیروی انتظامی آذربایجانشرقی ایجا فضای آرام و با امنیت کامل برای تماشاگران و آرامش و آسایش هواداران و لذت بردن از دیدارهای لیگ برتر فوتبال است.

موسوی ادامه داد: اثرات و اقدامات نیروی انتظامی در استادیوم یادگار امام(ره) برای کاهش نگاه امنیتی آغاز شده و اثرات آن را به زودی خواهید دید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز در همین رابطه گفت: تعامل بین یگان ویژه نیروی انتظامی و اداره کل ورزش و جوانان استان موجب برگزاری رقابت های فوتبال در شان و منزلت استان شده است .

سید محمدشروین اسبقیان افزود: تیم‌ها و هواداران فوتبال تبریز فرهنگ غنی آذربایجان را به نمایش گذاشته‌اند و فوتبال استان و تبریز این جایگاه والا را مرهون ایجاد نظم و انظباط و همکاری مهم و سازنده یگان ویژه نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در ادامه بیان داشت: کسب رتبه نخست کشوری اداره کل ورزش و جوانان استان حاصل تلاش تمامی ارگانها و نهادها خصوصا همکاری شایسته و بی نظیر فرماندهی نیروی انتظامی استان بوده و قرار گرفتن فوتبال تبریز در این جایگاه مرهون تلاشهای یگان ویژه نیروی انتظامی در بازیهای فوتبال در لیگ برتر است.

مشست مشترک فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی آذربایجان شرقی با مدیر کل ورزش و جوانان

وی افزود: نظام ما نظام مردمی و خواست مردم، خواست مسئولین بوده و این علاقه مردم به این رشته موجب شده تا مسئولی سیاسی و اجرایی استان نیز به علاقمندی مردم توجه نشان دهند و به فوتبال توجه ویژه ای کنند چون این شور و نشاط و ظرفیت در فوتبال استان وجود و نمونه بارز آن حضور 70 هزار تماشاگر و هوادار فهیم است

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی در ادامه بیان کرد: هواداران تراکتورسازی تبریز در استادیوم یادگار امام ره شور و شعور، ادب، مهمانوازی و فرهنگ اصیل مذهبی و ملی را همواره به فوتبال کشور نشان داده اند.

اسبقیان در خصوص برگزاری رقابت های لیگ برتر در استادیوم 70 هزار نفری یادگار امام (ره) گفت: رعایت قوانین، مقررات و ضوابط در امر برگزاری از سوی تمامی ارگان ها و نهادها و هیات فوتبال و اداره ورزش و جوانان لازم الاجراست.

وی در این نشست افزود: مسئولیت برگزاری رقابتهای لیگ برتر با کمک نیروهای انتظامی و امنیتی و نهادهای اجرایی وظیفه خطیر و سنگینی است و فوتبال آذربایجانشرقی با نظم ترین رقابتهای فوتبال را در کشور برگزار می‌کند.

اسبقیان در ادامه بیان داشت: رقابت‌های لیگ برتر در تبریز و در استادیوم 70 هزار نفری از نظر فرهنگی، اجتماعی، فنی و حضور تماشاگران در کشور در این مقطع زمانی در بالاترین سطح فوتبال کشور است و این جای قدردانی از هواداران و تماشاگران فهیم و مسئولان اجرایی و باشگاه‌های فرهنگی ورزشی دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی رکن اصلی برگزاری رقابتهای فوتبال را رفاه حال تماشاگران و حفظ آسایش، امنیت و راحتی هواداران و تماشاگران فهیم فوتبال تبریز و استان بوده و هست

کد مطلب 2412819

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