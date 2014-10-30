به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی عادلی ظهر پنجشنبه در جلسه اوقاف استان افزود: ماه محرم و قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نماد مبارزه با فساد و ظلم ستیزی است.

وی همچنین اظهارداشت: عاشورای حسینی باعث حفظ مکتب دین مبین اسلام شد بنابراین باید از ایجاد بدعت‌های نادرست جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه مردم باید با پاسداری از ارزش‌ های اسلامی و دینی ادامه‌دهنده راه امام حسین (ع) باشند، اظهار داشت: ماه محرم فرصت مناسبی برای احیای امر به‌ معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: به یقین امت اسلامی با اجرای این دو اصل به تعالی اجتماعی و انسانی دست می‌ یابد.

وی ادامه داد: واقعه عاشورا مهمترین حماسه تاریخ جهان اسلام به‌شمار می‌ رود.

معاون فرهنگي و اجتماعي اداره كل اوقاف و امور خيريه گيلان نیز در این نشست از برگزاري تجمع بزرگ رهروان زينبي (س) در سطح بقاع و اماكن متبركه استان خبر داد و گفت: همزمان با حركت كاروان حضرت سيد الشهدا از كربلا به سمت كوفه، تجمع بزرگ خواهران ولايي در سطح بقاع متبركه و با شعار "لبيك يا زينب" برگزار خواهد شد.

محمد قاسم پور افزود: این تجمع در ۱۱ بقعه متبركه استان از قبیل حرم مطهر آقا سيد جلال الدين (ع) آستانه اشرفيه، ميرشمس الدين لاهيجان، آقاسيد محمد كياكلايه شهرستان لنگرود، بي بي جهان شهرستان چابكسر، امامزادگان ماچيان شهرستان رودسر و غیره بصورت ويژه برگزار می شود.

وی همچنین اظهارداشت: همايش نوجوانان حسيني به ياد نوجوان شهيد كربلا و همايش بين المللي شيرخوارگان حسيني به ياد شهيد شيرخواره كربلا حضرت علي اصغر (ع) نيز روز جمعه نهم آبان ماه مصادف با ششم ماه محرم در سطح بقاع متبركه شهرستان هاي آستانه اشرفيه، رشت، لاهيجان، لنگرود، تالش، فومن، صومعه سرا، انزلي، شفت و رودسر برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگي و اجتماعي اداره كل اوقاف و امورخيريه استان گيلان از تمامی هيئت های امنای بقاع متبركه كه برای هرچه بهتر برگزار كردن سوگواره بصيرت عاشورایي تلاش مي كنند خواست از اعمالي كه موجب وهن مذهب مي شود و مورد تائيد مراجع عظام تقليد و رهبري معظم انقلاب نیست جلوگيري کنند.

رئيس اداره اوقاف و امورخيريه آستانه اشرفيه هم در این جلسه از تخریب نماد جعلی به دستور مقام قضایی در اين شهرستان خبر داد و گفت: تخریب این نماد جعلی به دستور مقام قضایی و به درخواست مردم و پیگیری این اداره انجام گرفت.

حجت الاسلام عباس خوبرو با بیان اینکه مکان مزبور به محلی برای تجمع اراذل ‌و اوباش شده بود، افزود: با بررسی‌های انجام گرفته در خرافه بودن این محل صحه گذاشته شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه مردم در این مکان نذورات خود را قرار می‌ دانند، اظهارداشت: این گونه کارها باعث تخریب چهره اسلام و عزاداری در ماه محرم می‌ شود.