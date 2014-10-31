تحریم ها فصل مشترک ایران و روسیه برای توسعه صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی، عصر پنجشنبه در جلسه با هیات روسی، گفت: سر کنسول و هیات روسی که در تهران به سر می بردند به دعوت ما برای شناخت استعدادهای استان به گلستان سفر کردند و با توجه به این که روسیه در حال حاضر بحث تحریم از جانب غرب و اروپا را دارد می توانیم از این فرصت برای توسعه صادرات به روسیه استفاده کنیم.

امامی با بیان این که تحریم ها فصل مشترک ایران و روسیه است گفت: روسیه برای واردات از ایران تمایل نشان داده است و در فضای مجلس و دولت هم این تمایل وجود دارد و ما تا چند ماه آینده هم شاهد افتتاح خط ابریشم نوین هستیم و از این خط تجاری که از سابقه دیرینه ای برخوردار است کمتر استفاده کرده ایم.

وی با بیان این که گلستان با توجه به کرویدر بودن شمالی – جنوبی به آسیای میانه باید سهم خود را از این موضوع ببرد گفت: هیات روسی از پروژه پتروشیمی بازدید داشتند و تمایلی هم برای سرمایه گذاری در این زمینه نشان داده اند.

امامی در این جلسه هم چنین با اشاره به پروزه پتروشیمی گفت: بانک ملی در این پروژه قرارداد عاملیت خود را تمدید کرده است و به زودی با این اقدام خرید ماشین آلات برای پتروشیمی گلستان آغاز می شود.