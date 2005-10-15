سفر وزير دفاع آمريكا به چين

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، سفر دونالد رامسفلد در حالي صورت مي گيرد كه پنتاگون تلاش مي كند، ديدگاه هاي چين را متوازن نمايد. از يك سو اين كشور مهم آسيايي در حال تلاش براي ارتقاء صنايع نظامي خود مي باشد كه آمريكا مي تواند از اين صنايع نظامي پيشرفته در منطقه استفاده كند و از سوي ديگر مي تواند به عنوان يك شريك بسيار خوب براي پايان دادن به بحران هاي مربوط به كره شمالي مورد استفاده قرار گيرد.

گفته مي شود رامسفلد در سفر خود به چين كه نخستين سفرش به اين كشور در دوران وزارت دفاع مي باشد، قصد دارد رابطه نظامي مناسبي را با چين برقرار نمايد.

برنامه ديدار رامسفلد از چين در ابتدا گفتگو با هوجين تائو رئيس جمهوري اين كشور و كائو گانگ چوان وزير دفاع چين مي باشد تا باب همكاري هاي نظامي دو كشور باز شود.

منابع رسمي خبر دادند: رامسفلد اولين وزير دفاع آمريكا است كه از نيروهاي موشك هسته اي چين ديدار خواهد كرد.

وزير دفاع آمريكا در كره جنوبي و مغولستان و قزاقستان و ليتواني نيز توقف خواهد داشت.

شايان ذكر است در پي مواضع اخير دولتمردان آمريكا درباره چين بويژه بيانيه اخير كنگره آمريكا در زمينه مساله حقوق بشر كه چين را به نقض آن متهم كرده است با واكنش تند مقامات چيني روبرو شد و آنها اين گونه مواضع و اظهارات را مداخله جويانه توصيف كردند.