واتيكان متعهد شد راه پاپ فقيد را در گفتگو با مسلمانان ادامه دهد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در اين پيام كه به امضاء اسقف اعظم مايكل فيتزجرالد، رئيس شوراي بين اديان پاپي رسيده، آمده است: ايمان به خداوند و اعتماد به بشريت بود كه باعث شد پاپ فقيد به گفتگو روي آورد.

ژان پل دوم اولين پاپي بود كه در سال 2001 طي سفر خود به سوريه از يك مسجد ديدن كرد.

در اين پيام آمده است پاپ بنديكت شانزدهم همان راه را در پيش گرفته و ما بايد تعهد خود را براي ايجاد روابط خوب در ميان اديان مختلف ادامه دهيم تا گفتگوي فرهنگي را تقويت كرده و براي عدالت بيشتر و صلح پايدار فعاليت كنيم.

به دنبال تعاليم شوراي دوم واتيكان و راهي كه ژان پل دوم در پيش گرفته بود، بنديكت شانزدهم نيز در ديدار با نمايندگان پيروان ديگر اديان كه در مراسم آغاز دوران پاپي وي شركت كردند بودند، اظهار داشت: من از حضور مسلمانان در ميان اين جمع سپاسگزاري مي كنم و مراتب قدرداني خود براي افزايش گفتگو ميان مسلمانان و مسيحيان در سطوح بين الملي و داخلي ابراز مي كنم. به شما اطمينان مي دهم كه كليسا به دنبال ادامه ايجاد پلهاي دوستي با اديان ديگر است تا خير حقيقي هر فرد و جامعه را حاصل شود.

اين پيام به مناسبت ماه رمضان براي مسلمانان ارسال شده و در آن علاوه بر اشاره به ماه مبارك رمضان و عيد فطر آمده است كه ارسال پيامي به برادران مسلمان به مناسبت ماه رمضان از سنتهاي شواري بين اديان پاپي محسوب مي شود.

در ادامه اين پيام آمده است: بگذاريد ما به عنوان مسيحي و مسلمان نشان دهيم كه مي توانيم به عنوان برادران حقيقي در كنار يكديگر زندگي كرده و در همين راستا تلاش كنيم براساس اراده خداوند بخشنده كه انسانها را به عنوان يك خانواده آفريد رفتار كنيم.