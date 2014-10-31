به گزارش خبرنگار سیاسی مهر، سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به سالروز تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در 8 آبان گفت: پدافند غیرعامل رابطه‌ای جدانشدنی با عاشورا دارد، نوعی دفاع درون فطرت انسان است و در واقعه عاشورا هم حضرت اباعبدلله از تاکتیک‌های دفاعی پدافندی استفاده کردند.

وی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل بنابه فرمایش رهبری ماموریت شناسایی تهدیدها و بی اثرکردن آنها در سه حوزه پیکر، کالبد و زیرساخت ها را دارد، افزود: پدافند غیرعامل در حوزه مردمی وظیفه حفاظت و صیانت از مردم را دارد و در عین حال در حوزه دستگاه‌ها باید رویکرد پدافند غیرعامل وجود داشته باشد.

جلالی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل یعنی دشمن را با مقاومت رسوا کردن، دشمن را ترساندن و تا پیروزی نهایی راه را ادامه دادن، تصریح کرد: اینکه رهبری تاکید کردند در پیچ حساس تاریخ مقاومت هستیم، این همان رویکرد پدافند غیرعامل است، پدافند غیرعامل ارتقاء مقاومت ملی در برابر تهدیدها و استحکام مولفه های داخلی کشور در برابر این تهدیدها است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: باید تهدید دشمن بر حوزه های مختلف شناسایی و با روش‌های دانش بنیان آن را بی‌اثر کرد.

وی با بیان اینکه امروز تهدیدات نظامی تا اندازه‌ای عقب رفته و هر چند دشمن آن را گزینه روی میز تلقی می کند، اما پایه های این میز شکسته است، بیان کرد: در شرایط کنونی تهدیدهای فناوری محور، مردم محور و اقتصادی در اولویت تهدیدها قرار دارند.

جلالی اضافه کرد: بر اساس قانون اساسی اعلان و تشخیص صلح و جنگ بر عهده رهبری است، ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرمودند که ما درگیر جنگ اقتصادی تمام عیار شده ایم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه بسیج تمام مولفه‌های قدرت آمریکا در تمرکز حوزه اقتصادی علیه ما است، گفت: این جنگ نسبت به سایر جنگ‌ها متفاوت است، دشمن از سه سال قبل در وزارت خزانه داری، قرارگاه جنگ اقتصادی ایجاد کرده و عناصر بهایی و صهیونیستی را بسیج کرده تا رفتار اقتصادی ما را رصد کنند؛ از همه ابزار شبکه های اجتماعی برای پایش فشار اقتصادی به مردم استفاده می کنند.

وی افزود: اولین ضرورت این جنگ آن است که مسئولان اصلی این کشور مفهوم، سناریو، اهداف و الگوی این جنگ را شناخته و سپس اقدامات مقابله ای را دنبال کنند.

جلالی ادامه داد: هدف دشمن ایجاد فشار به مردم و در سختی قرار دادن مردم از نظر اقتصادی است تا سپس با ابزار رسانه ای مردم را به حوزه نارضایتی کشانده و آن را در حوزه امنیتی دنبال کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: دولت، کشور و اجزای مختلفی که در حوزه اقتصادی فعال هستند باید تابع یک استراتژی دفاعی اقتصادی باشند.

وی با بیان اینکه در این استراتژی اقدامات ایجابی مورد نظر است، افزود: تولید در برابر تحریم، شعار اصلی است. باید به اقلام اساسی تمرکز کنیم و ظرفیت های صنعتی را با حمایت دولت شناسایی و آنها را در لیست تولید قرار دهیم. ما نمی‌توانیم مشکل تحریم را با گدایی حل کنیم بلکه تنها با تولید این مشکل حل می شود.

جلالی ادامه داد: رویکرد دوم داشتن الگوی مصرف است، ما الگوی مصرف زمان جنگ را می‌خواهیم، زندگی اشرافی و سبک غربی و لوکس به درد این شرایط نمی خورد؛ از رسانه ملی می‌خواهیم الگوی زمان زندگی خاص را برای مردم تبیین و تداعی کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطر نشان کرد: دولت هم باید از سبد کالای مصرفی مردم حمایت کند.

جلالی در پایان گفت: رویکرد اساسی مردم داشتن روحیه فرهنگی دفاع مقدس است، اگر روحیه معنوی دفاع مقدس در فضای جنگ اقتصادی حاکم شود، می تواند نقش مردم را بازتولید کرده که این نقش، یک نقش بسیار فعال است.