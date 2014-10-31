قیام عاشورا رخدادی بی سابقه در تاریخ بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبه های نماز جمعه ابهر افزود: عاشورا از دیر باز مظهر عشق به خداوند و تسلیم محض در برابر او و سمبل قیام در را دین و آزادی خواهی و شهادت طلبی است. قیام عاشورا در دل باطل هراس و در دل حق توان و در شریان خشک حق باوران خون حق جویی تزریق کرد و حق ستیزان را مایوس ساخت و تحولی بس شگرف و در فرهنگ عمومی و انقلاب مشترک در فرهنگ سیاسی جهان ایجاد کرد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین پیام نهضت امام حسین(ع) این است که در هر زمان حسینیان و پیروان حق، زیر بار حکومت طاغوت نرفته و بر ضد آن قیام می کنند. دیگر پیام مهم نهضت امام مسئله امر به معروف و نهی از منکراست.



حجت الاسلام رحیمی افزود: توجه به اهمیت و مرتبه های آن در اسلام ، امام و مسلمین را ملزم می کند که قفل سکوت را بشکنند و فریاد بزنند و اسلام عزیز و کیان مسلمانان را از خطر کج روی های یزد و یزیدیان نگه دارند.



امام جمعه ابهر افزود: در چند روز اخیر شاهد جوسازی برخی رسانه ها بر علیه یک فریضه مهم الهی بودیم که نفس این کار یک جنایت و یک خیانت بزرگ بود. از این فرصت دشمن که خودش دستی بر آتش داشت با موج سواری رسانه های ضد انقلاب یک پروژه روانی اسید پاشی را درست کردند تا مسئله مهم قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی را ابتر بگذارند.



حجت الاسلام رحیمی گفت: دستگاه قضایی در پدیده اسید پاشی که جنایتی غیرقابل دفاع است باید دو دسته را باید مورد تعقیب قرار دهد و به تناسب مجازات کنند. دسته اول عامل یا عوامل اسید پاشی که این جنایت را مرتکب شده اند و باید به اشد مجازات برسند .مجازات آنان باید به گونه ای باشد تا درس عبرتی برای دیگران در آینده باشد.

وی ادامه داد: مدیران مسئول روزنامه ها و افراد حقیقی و حقوقی و سایر رسانه هایی که به تبع ماهواره ها و رسانه های غربی به نوعی این عمل زشت و ضد انسانی را با امر به معروف و نهی از منکر پیوند زده و نیروهای ارزشی جامعه را متهم ساخته و امنیت روانی جامعه را مخدوش ساختند هم در این راستا باید تحت تعقیب قرار گیرند و مجازات شوند.

امام جمعه ابهر با اشاره به روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی افزود: روز 13 آبان، روز ماندگار در تاریخ انقلاب عاشورایی ملت بزرگ ایران روز پر پیام برای بشریت تحت ظلم و ستم طاغوتیان و یزیدیان زمان، روز فریاد و مبارزه و اقدام عملی علیه استکبار جهانی است.

حجت الاسلام رحیمی ادامه داد: 13 آبان روز تبلور و بیداری و هوشیاری ملت بزرگ ایران و روز فریاد علیه استکبار و تبیین شعار مرگ بر آمریکا در فضای آسمان ایران اسلامی است که امسال با عاشورای حسینی مصادف شده است.

وی ادامه داد: 13 آبان سالجارى و روز عاشوراى حسينى (عليه‌السلام) فرصت دوباره‌اى است كه مردم غيور و انقلابى ايران اسلامى فرياد آزادگى و ظلم‌ستيزى خود را كه پيوندى عميق با دانش‌آموختگان مكتب عزت و افتخار حسينى(عليه‌السلام) دارد، به گوش جهانيان برسانند و ديگر بار ايستادگى و مقاومت خود را در مقابل استكبار جهانى نشان داده و از عمق جان اعلام دارند كه فرياد فرزند پيامبر، امام حسين(عليه‌السلام) را كه در صبح عاشورا فرمود: «و عليكم بالصبر و الجهاد» هرگز فراموش نكرده و همواره بعنوان راهبردى عزتمندانه تا رسيدن به قله سبز مهدوى(عج) توفنده‌تر از هر زمان دنبال خواهند كرد.