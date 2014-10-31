به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح جمعه در نشست با مسئولان استان بوشهر از اجرای پروژه های متعدد در سطح استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: اجرا و تکمیل این پروژه‌ها نیازمند تزریق اعتبارات ملی است و باید برای جذب اعتبارات مورد نیاز تلاش جدی صورت بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم تلاش همه مدیران استان برای جذب بودجه متمرکز ملی خاطرنشان ساخت: حدود ۸۵ درصد بودجه عمرانی کشور در اختیار وزاراتخانه‌ها و ردیف‌های ملی است که لازم است تا برای جذب این اعتبارات تلاش شود.

معاون برنامه‌ریزی استاندار بوشهر تصریح کرد: فرصت برای جذب اعتبارات ملی هنوز هم باقی است و در صورتی که برای توسعه طرح‌های در دست اجرای استان نتوانیم اعتبارات مناسبی را جذب کنیم، فرصت برای استان از بین می‌رود و دیگر استان‌ها از ان بهره‌مند خواهند شد.

۱۶۰ میلیارد تومان طی هفت ماه نخست امسال تخصیص یافته است

وی عدم جذب اعتبارات ملی از وزارت‌خانه‌ها برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را بیانگر ضعف مدیران استان دانست و بیان داشت: میزان جذب اعتبارات ملی نقش بسیار مهمی در ارزیابی مدیران خواهد داشت.

عوض پور خواستار بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان و ارتباطات استانداری در وزارتخانه‌ها برای پیگیری جذب اعتبارات شد و افزود: به صورت ماهانه میزان جذب اعتبارات ملی دستگاه‌های مختلف استان بوشهر ارزیابی خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از همه ردیف‌های اعتباری ملی در بودجه ۹۳ برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان، تاکید کرد: اعتبارات عمرانی استان بوشهر امسال با افزایش خوبی همراه بوده است که بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان طی هفت ماه نخست امسال تخصیص یافته است.