به گزارش خبرنگار مهر، "ایمون زاید" که پس از گلزنی در شهرآورد تهران به مهاجم محبوب پرسپولیسی ها تبدیل شد، در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری مهر از ناگفته های حضور در ایران پرده برداشته و نیز به عنوان کسی که هنوز پیگیر فوتبال ایران است، به پرسش ها پاسخ گفته است.

خبرگزاری مهر: به عنوان نخستین پرسش بگویید چطور شد که تصمیم گرفتید به یک تیم ایرانی بپیوندید؟



ایمون زاید: در دسامبر سال 2011، فصل فوتبالی من در ایرلند تمام شده بود. در آن فصل با به ثمر رساندن 26 گل آقای گل لیگ جمهوری ایرلند بودم و به عنوان برترین بازیکن لیگ هم انتخاب شده بودم.

پس از آن، یک مدیر برنامه از ایران برای من دعوتنامه فرستاد و از من خواست در صورت تمایل به بزرگ‌ترین باشگاه ایران و آسیا یعنی پرسپولیس بپیوندم. من در آغاز گیج بودم و چیز زیادی درباره ایران نمی‌دانستم. با سفارت ایرلند در ایران تماس گرفتم و از آنها درباره این کشور پرسیدم. آنها به من گفتند که من واقعا ایران را دوست خواهم داشت. آنها گفتند ایران فرهنگ باشکوهی دارد و مردم آنجا خیلی صمیمی هستند و آنها عاشق فوتبالشان هستند. سفارت ایرلند شماره "میک مک‌درموت" را به من داد که در سال 2011 مربی تیم ملی فوتبال ایران بود. او به من گفت باید بیایم و برای پرسپولیس بازی کنم چون هواداران پرسپولیس واقعا نسبت به تیمشان تعصب دارند و اگر من بتوانم برای این تیم گل بزنم آنها عاشقم خواهند شد. پس از آن، من واقعا می‌خواستم برای پرسپولیس بازی کنم و همچنین فرهنگ ایران را ببینم.

* شما به عنوان یک بازیکن ذخیره در شهرآورد تهران وارد میدان شدید. آیا فکر می‌کردید بتوانید هت تریک کنید؟



- من از اولین ماه حضورم در ایران و بازی در دربی، داستان‎های بسیاری برای گفتن دارم که امیدوارم آنها را بزودی در ایران به دست چاپ بسپارم. شما می‌پرسید آیا من فکر می‎‌کردم در دربی هت تریک کنم، ومن باید بگویم نه! آیا من حتی فکر می کردم که در دربی به میدان می‌روم، نه! من به توانایی و کیفیت بازی خودم ایمان دارم و می دانم چنانچه تیمم برایم موقعیت خلق کند می‌توانم گلزنی کنم. من همیشه فکر می‌کنم چنانچه موقعیت گلزنی داشته باشم می‌توانم گل بزنم. اما باید اقرار کنم که در آن شب بسیار سرد ماه فوریه در تهران حتی فکر نمی‌کردم به بازی فراخوانده شوم.

* شما تجربه بازی در آلومینیوم هرمزگان را هم دارید اما فکر می‎کنم تجربه رضایتبخشی نبود. چه شد که به این تیم بندرعباسی پیوستید؟



- بله، متاسفانه من پرسپولیس را ترک کردم و به آلومینیوم رفتم. مقطع بسیار دشواری برای من بود. هرگز نمی‌بایست پرسپولیس را ترک می‌کردم و این یک اشتباه بزرگ بود. اما "ژوزه مانوئل" هدایت پرسپولیس را بر عهده داشت و به من فرصت بازی نمی‎داد. من نیاز داشتم که به تیم دیگری بروم و بازی کنم. فکر می‌کنم اگر در پرسپولیس می‎ماندم و منتظر علی دایی می‎شدم، می‎توانستم خیلی موفق باشم چون دایی یک بازیکن افسانه‌ای بود و من به عنوان یک گلزن بزرگ دوست داشتم با او کار کنم.

مردم بندرعباس خیلی با من خوب بودند و من مشکلی با آنها نداشتم اما زندگی در بندرعباس خیلی متفاوت با زندگی در تهران بود. برای من خیلی دشوار بود که آنجا زندگی کنم. سپس پرویز مظلومی مربی این تیم شد و از روز نخستی که کار با آلومینیوم را آغاز کرد احساس کردم مرا دوست ندارد. فکر می‌کنم می‌دانم چرا من را دوست نداشت و فکر می‎کنم میلیون‌ها هوادار پرسپولیس می‌دانند چرا پرویز مرا دوست نداشت!

* هواداران پرسپولیس خیلی تو را دوست دارند و حتی لقب آقای هت تریک را برایت انتخاب کرده‌اند. نظرت راجع به آنها چیست؟



- واقعا دلم برای هواداران پرسپولیس تنگ شده است. احساس می‎کنم یک رابطه بزرگ و منحصر به فرد با آنها دارم. برای من افتخار و امتیاز است که مقابل آنها به میدان رفته‌ام و چندین بار هت تریک کرده‌ام. امیدوارم که آنها را خوشحال کرده باشم همانگونه که آنها مرا خوشحال کرده‌اند. تنها افسوس من این است که چرا بیشتر برای پرسپولیس بازی نکردم. امیدوارم و یک روز می‌خواهم که بتوانم به ایران بازگردم و دوباره برای آنها بازی کنم. من کاملا آماده‌ام و امیدوارم بتوانم در نیم فصل دوم به این تیم بازگردم و بازی کنم.

* آیا بازی‌های ایران در جام جهانی 2014 را پیگیری کردید؟ به عنوان کسی که بازیکنان ایرانی را می‌شناختید چه حسی نسبت به این تیم داشتید؟



- من تمام بازی‌های ایران در جام جهانی را دیدم و آنها را تشویق کردم و امیدوار بودم که آنها در این مسابقات، خوب بازی کنند. فکر می‌کنم مردم ایران می‌توانند به عملکرد تیمشان ببالند. آنها به لحاظ دفاعی عملکرد خوبی داشتند، خیلی سازمان یافته بودند و به ویژه در بازی مقابل تیم‌های آرژانتین و نیجریه بازی خیلی خوبی ارائه کردند. ایران در این دیدارها حتی چند شانس گلزنی هم داشت و من فکر می‌کنم اگر با چند گل به کارشان در جام جهانی پایان می‌دادند، عملکردشان خیلی هم بهتر می‌بود. چنانچه شما در جام جهانی شانس گلزنی به دست می‌آوری باید آن را گل کنی. فکر می‌کنم هم‌تیمی پیشین من مهرداد پولادی نمایش خیلی خیلی خوبی داشت و فکر می‌کنم شایستگی این را دارد که در یکی از بهترین لیگ‌های اروپایی بازی کند.

* بازیکن و تیم مورد علاقه شما در ایران و در جهان کدام است؟



- پولادی بازیکن مورد علاقه من در جام جهانی بود اما من همچنین بازی رضا قوچان نژاد را هم دوست داشتم چون این مهاجم همواره در محوطه جریمه خطرناک بود و گلزن خیلی خوبی است. او در رقابتهای جام جهانی کمی بدشانسی آورد اما بازیکن بزرگی برای فوتبال ایران محسوب می‌شود. تیم مورد علاقه من هم آرژانتین بود و بازیکن مورد علاقه‌ام در جهان مسی است. او بهترین است و با گل فوق العاده‌ای که وارد دروازه ایران کرد نشان داد که چه بازیکن خوبی است.

* همانگونه که می دانید علی کریمی از فوتبال خداحافظی کرده است. آیا پیامی برای او ندارید؟



- می‌دانید که وقتی من به ایران آمدم نمی‌دانستم علی کریمی از من خوشش می آید یا نه. اما بیشتر که در پرسپولیس بازی کردم و شناخت بیشتری از او پیدا کردم، دیدم که واقعا آدم خوبی است. همه می‌دانند که علی کریمی چه بازیکن خوبی است. من واقعا خوشبختم از اینکه به مردم بگویم در کنار علی کریمی بازی کرده‌ام. او نابغه است و اگر شما گل‎هایی که من برای پرسپولیس زده‌ام را ببینید متوجه می‌شوید که بیشتر آنها با مهارت و پاس‌های خیلی خوب این بازیکن به ثمر رسیده است. من برای گلزنی به بازیکنی مثل علی کریمی نیاز داشتم تا کمکم کند.

می‌خواهم از او تشکر کنم و برایش در آینده بهترین آرزوها را داشته باشم. امیدوارم که او در عرصه مربیگری هم موفق باشد چرا که بر این باورم او بزودی به یک مربی بزرگ تبدیل خواهد شد.

* شما در حال حاضر به طور قرضی در اسلیگو روورز بازی می کنی. چرا از شامراک روورز جدا شدید؟



- بله در حال حاضر برای اسلیگو روورز ایرلند بازی می‌کنم و 100 درصد آماده‌ام. در ماه ژوئن یک آسیب دیدگی داشتم و پس از اینکه آرنجم شکست، هشت هفته از میدان دور بودم اما الان 100 درصد آماده‎ام. اکنون احساس خیلی خوبی دارم و در 10 بازی شش گل به ثمر رسانده و پنج پاس گل داده‌ام. تقریبا شده‌ام "ایمون زاید"ی که بودم.

* شنیده ایم که قرار است خودنوشت نامه‎ای را منتشر کنید. آیا در خصوص تجربه حضور خود در ایران نوشته‌اید و همچنین بگویید نام این کتاب چیست؟



- در حال حاضر سرگرم نوشتن کتابی هستم که مربوط به زمان حضورم در ایران می‌شود. من داستان‌های زیادی برای گفتن دارم و امیدوارم که این کتاب بزودی به پایان برسد. دوست دارم در فوریه سال 2015 و در سالگرد هت تریکم در دربی تهران بتوانم این کتاب را منتشر کنم. این کتاب در خصوص تمامی تجربه‌های من در ایران چه در داخل زمین و چه در خارج زمین خواهد بود. همچنین در خصوص زمان حضورم در بندرعباس و کار با پرویز مظلومی هم در این کتاب خواهم نوشت.

در حقیقت، من داستان بزرگی دارم در خصوص شبی که در تهران مقابل استقلال هت تریک کردم. همچنین یک داستان جالب در این خصوص دارم که من داشتم این بازی را تقریبا از دست می‌دادم چون پس از سه هفته حضور در ایران تقریبا در آستانه ترک پرسپولیس بودم! نام کتاب من 3-10-10 خواهد بود.

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گفتگو: مسعود حسین