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۹ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۱۱

رائول به تیم پیشین پله پیوست

رائول به تیم پیشین پله پیوست

رائول گونزالس اسپانیایی به همان تیمی پیوسته که پله افسانه‌ای در دهه 70 میلادی در آن بازی می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رائول روز گذشته به تیم نیویورک کاسموس آمریکا پیوست.

بر پایه گزارش سایت گل، رائول همچنین در این باشگاه نقش مشاوره فنی را بر عهده خواهد داشت و پس از پایان دوران بازیگری، به طور کامل در آکادمی فوتبال این باشگاه مشغول به کار خواهد شد.

رائول پس از پیوستن به این باشگاه لیگ برتری آمریکا اظهار کرد: همه فوتبالی‌ها، کاسموس و بازیکنانی که از این تیم به میراث مانده‌اند را می شناسند. آنها کمک کردند تا فوتبال در آمریکا نهادینه شود و من مفتخرم که پا جا پای آنها می‌گذارم. من به دیدگاه این باشگاه اعتقاد دارم و از اینکه بخشی از این تیم هستم هیجان زده‌ام.

 

کد مطلب 2413195

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