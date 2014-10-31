داعش از نسل یزیدیان است/ نباید از عاملان اصلی اسلام ستیزی غفلت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شاهچراغی در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: در مراسم عزاداری بر سیدالشهدا (ع) به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی باید از اموری که مناسبتی بh عزاداری ندارد از جمله دستگاههای موسیقی و اذیت و آزار مردم پرهیز کرد زیرا امامان و اهل بیت (ع) از مومنان خواسته اند که عزاداری بر سیدالشهدا (ع) به شکل سنتی برگزار شود از اینرو باید مداحان به بیان وقایع و پندیات بپردازند.

پرهیز از ریا در مجالس عزاداری سیدالشهداء (ع)

این مسئول ادامه داد: باید سعی کرد تا مجالس عزاداری امام حسین(ع) به گونه ای برپا شود تا نظر امام حسین (ع) را جلب کند و از ریا دوری شود زیرامجالس عزاداری آن امام بزرگوار با ریا و خودنمایی سازگاری ندارد، در واقع سیدالشهدا (ع) به خاطر خداوند کشته شده بنابراین باید به خاطر خدا عزاداری کرد.

وی افزود: منطق سیدالشهدا (ع) منطق هیات من الذله بود و آن بزرگوار نشان دادند که زیر بار ذلت نمی رود، امام حسین (ع) در روز عاشوار دشمنان را تذکر و نصحیت کردند و هیچ وقت با دشمنان مذاکره نداشت و این منطق برای تمامی نسلها باقی مانده است.

از استکبار ستیزی دست برنخواهیم داشت

شاهچراغی تاکید کرد: اگر یک زمانی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در مذاکرات به نتیجه برسد و تحریمها را لغو کنند این گونه نخواهد بود که از استکبار ستیزی دست بردارد بلکه شعار مرگ بر آمریکا را همچنان سر خواهیم داد زیرا این منطق امام حسین (ع) است که تعامل با دشمن را نمی پذیرد اما نصیحت و مذاکره می کند.

وی با اشاره به بیانات امام راحل (ره) افزود: دین بر دو محور استوار است اینکه ظلم نکنید و زیر بار ظلم نروید فلذا در روز عاشورا که مصادف با روز دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی است، شعار مرگ بر آمریکا را بلندتر فریاد خواهیم زد.

داعش از نسل یزید است

امام جمعه ری با اشاره به جنایات داعش علیه مسلمانان در منطقه عنوان کرد: زمانی که روایت و داستان واقعه کربلا در روز عاشورا را می شنیدیم قبول می کردیم اما باور کردنش برای هر انسانی بسیار سخت بود چگونه یک فرد می تواند این گونه خبیث باشد که دست به چنین اقدامات غیر انسانی زده باشد اما در حال حاضر جنایات داعش ثابت کرد که از نسل یزید هستند و این گروه تروریستی با رفتار و کردار خود اعلام کردند که از یزید حمایت می کنند.

وی افزود: گروه تروریستی داعش فقط یک مهره و مباشر قتل است و نباید غفلت کرد که عامل اصلی کشورهای آمریکا، انگلیس، ترکیه ، عربستان و قطر هستند که زمینه چنین جنایاتی را برای داعش فراهم می کنند.

تلاش دشمن برای کریه نشان دادن امر به معروف و نهی از منکر

این مسئول با اشاره به حوادث اسید پاشی در اصفهان اظهار داشت: این حادثه دل تمامی مردم را آزرده و غمگین کرد، این ظلم و جنایات بسیار بزرگ است و باید عاملان این حادثه به سختی و متناسب با جرمشان مجازات شوند زیرا این خواسته ملت است.

شاهچراغی تاکید کرد: کمال بی انصافی که این جنایات و خیانات را به عامران به معروف و نهی از منکر نسبت می دهند در حالیکه افراد آسیب دیده از خانواده شهدا و با حجاب بوده اند و این حادثه هیچ ارتباطی به امر به معروف و نهی از منکر ندارد.

امام جمعه ری ادامه داد: در واقع عده ای که تحمل حکم خدا و اجرای فریضه الهی در کشور را ندارند عامران و ناهیان از منکر را مورد حمله قرار داده تا چهره اسلام را کریه نشان داده و کسی به امر به معروف و نهی از منکر نپردازد.