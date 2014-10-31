به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بوشهر ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری شهادت سید و سالار شهیدان و یاران باوفایش، اظهار داشت: استکبار ستیزی یکی از مهم‌ترین آموزه‌های قیام امام حسین(ع)است.

وی با گرامیداشت روز تجلیل از اسرا و مفقودین به روز تاسوعا و عاشورای حسینی، افزود: مراسمات بسیار خوبی در استان بوشهر به مناسبت ایام محرم برگزار می شود که لازم است از دست اندرکاران این برنامه‌ها تقدیر کنیم.

امام جمعه بوشهر خواستار برگزاری با محتوای برنامه‌های تاسوعا و عاشورای حسینی شد و ادامه داد: وعاظ و مداحان در پرمحتوا برگزار شدن مراسم عاشورای حسینی نقشی بسیار مهم و تاقیرگذار دارند.

لزوم پرهیز از برنامه‌های خلاف شرع در ایام محرم

وی با بیان اینکه اسلام ناب متنعم از قیام سالار شهیدان است، خواستار پرهیز از برگزاری برنامه‌هایی که با قیام سالار شهیدان سنخیت و مشروعیت ندارد و خلاف شرع است، شد و بیان داشت: عاشورای حسینی مایه احیا اسلام، برکات رحمانی، هدایت و مایه نجات انسان از گرداب‌های شیطانی است.

آیت‌الله صفایی بوشهری در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان حج اشاره کرد و گفت: حج سبب آموزش آموزه‌های معرفتی، عرفانی، سیاسی و اجتماعی می‌شود.

وی حج را یک مراسم آسمانی خواند و با بیان اینکه برای برگزاری مراسم حج فکر و اندیشه جدید کرد، اضافه کرد: باید با طراحی‌های دانش بنیان هر سال در برگزاری مراسم حج به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

اتحاد مسلمانان از دستاوردهای مهم سفر حج است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر از مهمترین دستاوردهای مراسم حج به وحدت، توحید، ایمان و تقوا اشاره کرد و با تاکید بر اینکه حج باید دارای غنای الهی باشد، اضافه کرد: از دیگر دست‌آوردهای سفر معنوی حج می‌توان به اتحاد مسلمانان اشاره کرد.

وی به تلاش‌های مسلمانان برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان اشاره کرد و ادامه داد: بسیاری از کشورهای جهان سلطه به دنبال ایجاد یک دیواربلند و قطور برای تفرقه میان جمهوری اسلامی ایران و دیگر جامعه اسلامی هستند.

آیت‌الله صفایی بوشهری حج را بهترین فرصت برای شکستن این دیوار دانست و افزود: مراسم حج بهترین مکان برای مقابله با دیوار بلند دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی است.