برخی احزاب و سياستمداران تحت تاثیر سخنان دشمنان در خارج از كشور قرار نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد با اشاره به اسيدپاشي انجام شده در اصفهان در هفته گذشته اظهار داشت: نشريات داخلي و خارجي بسياري به صورت هدفدار بر روي اين واقعه مانور بسيار دادند و اين رسانه ها لكه دار كردن اسلام را دنبال مي كردند.

وي بيان كرد: آنها مي خواستند با وصل كردن عاملان اين جنايت به نيروهاي امر به معروف و نهي از منكر، چهره اسلام را چهره اي خشن نشان دهند.

ناصري تاكيد كرد: جاي بسي تاسف است كه برخي از احزاب و سياستمداران ما نيز حساسيت مسئله را درك نمي كنند و نشخوار كننده حرف هاي دشمنان و رسانه هاي معاند، در خارج از كشور شده اند.

وي خطاب به مردم نيز بيان كرد: مردم بايد اخبار مهم و اطلاعات مورد نياز خود را از رسانه هاي موثق بگيرند زيرا هر رسانه اي قابل اعتماد نيست و برخي رسانه ها چه در خارج و چه در داخل، مغرضانه عمل مي كنند.

امام جمعه يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهميت امر به معروف و نهي از منكر اظهار داشت: در جامعه اي كه به عنوان جامعه اسلامي شناخته مي شود، نبايد نسبت به دين و اعتقادات ديني بي تفاوت باشيم و اگر موردي خلاف دين و شرع اسلام وجود دارد، بايد تذكر داده شود و در راستاي رفع آن تلاش شود.

وي تاكيد كرد: امر به معروف و نهي از منكر بايد از داخل خانواده آغاز شود و والدين هنگامي كه فرزندان خود را از نظر حجاب و پوشش دچار مشكل مي بينند، به آنها تذكر دهند.

ناصري خاطرنشان كرد: اگر منكر همواره تذكر داده شود، به تدريج از جامعه برچيده مي شود به اين ترتيب جامعه به جامعه اسلامي شباهت بيشتري پيدا مي كند.

امام جمعه يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مصادف شدن 13 آبان و روز عاشورا از مردم خواست: تا در مراسم عزاداري و راهپيمايي اين روز حضوري پرشكوه داشته باشند.

وي همچنين با اشاره به برگزاري مراسم هاي باشكوه در طول يك هفته اي كه از ماه محرم گذشته است، از هيئات عزاداري در استان يزد قدرداني كرد.

ناصري از مردم و هيئات مذهبي خواست: با برگزاري مراسمي در خور شأن ائمه اطهار، امام حسين (ع) خاندان و اصحاب ايشان، نام شيعه را در دنيا سرافراز كنند.