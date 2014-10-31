رسول خطیبی برنده نیمه اول دربی تبریز/ تراکتورسازی 2 – گسترش فولاد1

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های گسترش فولاد و تراکتورسازی از ساعت ۱۶.۵۰ دقیقه عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) به مصاف هم رفتند که در پایان این قرمزپوشان تبریزی بودند که با نتیجه دو بر یک حریف آبی پوش خود را شکست دادند.

فرشاد احمد زاده در دقیقه هفت اولین گل بازی را به ثمر رساند و ادینهو صدرنشین جدول گلزنان لیگ نیز بعد از هفت دقیقه دیگر دومین گل تیمش را به ثمر رساند و تنها گل گسترش فولاد را نیز جابر انصاری در دقیقه ۲۷ وارد دروازه تراکتورسازی کرد.

از نکات جالب توجه این دیدار تشویق بازیکنان و سرمربیان دو تیم توسط طرفداران حاضر در ورزشگاه بود، البته تماشاگران موقع گل خوردن تیمی، ابتدا شعار" عیبی یوخ" یعنی عیبی ندارد را سر میدادند و سپس بازیکن گلزن را تشویق می کردند.

تشویق شدید رسول خطیبی سرمربی تراکتورسازان و فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد توسط حاضرین در ورزشگاه از نکات جالب این دیدار حساس است.

همچنین بدون شک حضور ۱۵ هزار نفری تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام(ره) در هوای سرد پاییزی تبریز نکته مثبت هفته سیزدهم لیگ برتر است.