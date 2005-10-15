"پنجره ها" با بيش از 16 هزار نفر بسته شد / تكيه ملت هچنان برپا است

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، با پايان" پنجر ها" قرار است گروه هادي مرزبان نمايشنامه " ملودي شهر باراني " اكبر رادي را در اين تالار اجرا كنند. اين نمايش از 5 آبان اجراي خود را آغاز مي كند.

تالار چهار سونيز حدود يك هفته است كه ميزبان نمايش " ايكارو" بهروز غريب پور است، اين نمايش درباره زندگي ماير هولد هنرمند صاحب سبك تئاترنوشته است، نمايش غريب پور طي 6 اجرا تنها 325 تماشاگر ميهمان و غير ميهمان را به تالار 120 نفره چهار سو كشاند .گفتني است ، پيش از اين قرار بود با رفع مشكل مميزي از نمايش " عكس يادگاري " دكترقطب الدين صادقي اين نمايش در تالار چهار سو اجرا شود.تالار سايه نيز اين روز ها ميزبان دكور تكيه دولت قديم يا " تكيه ملت" امروز است، حسين كياني كارگردان اين نمايش با استفاده از شيوه هاي اجرايي نمايشهاي ايراني به ويژه تعزيه مضحك و تخت حوضي و با نگاهي به تاريخ تئاتر ايران در دوره قاجاريه ، رضا خان ،مرگ تكيه دولت و سركوب تعزيه خوانان و با بهره گيري ازادبيات موزون فارسي خاص خود در قالب طنز به خلق يك نمايش كمدي پرداخته است و توانسته طي 12 اجرا 783 نفر تماشاگر را در شبهاي ماه مبارك رمضان به تالار 120 نفره چهار سو جذب كند."سه خواهر" به كارگرداني محمودرضا رحيمي نيز پس از 17 اجرا در تالار 50 نفره نو توانست 682 تماشاگر را به خود جذب كند و پس از "پنجره ها" و " تكيه ملت" مقام سوم فروش را در جدول تئاتر شهر به خود اختصاص دهد، اين نمايش يك اجراي جديد از نمايشنامه چخوف است."شب مويه ها" كاري از گروه تئاتر" آيين" قم به كارگرداني كورش زارعي نيز پس از 12 اجرا در تالار 150 نفره قشقايي تنها 247 نفر تماشاگر را جذب كرد ."خانه كاغذي" به كارگرداني هومن برق نورد نيز پس از 6 اجرا در تالار 80 نفره كوچك 144 تماشگر داشت.