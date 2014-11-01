1970 خانوار تحت پوشش کمیته امداد فارس در سال جاری توانمند شده اند/ هفت درصد جمعیت فارس تحت پوشش کمیته امداد هستند

علی الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته نیز حدود چهار هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد فارس توانمند شدند، اضافه کرد: در برنامه مددکاری کمیته امداد اساس کار بر توانمندسازی خانواده ها گذاشته شده است.

وی با عنوان اینکه توانمندسازی خانواده به معنای درمان فقر خانواده است، بیان کرد: هر فردی که دچار مشکل فقر می شود هنر کمیته امداد باید این باشد که بتواند عامل فقر و بیماری فقر خانواده را برطرف کند.

مدیرکل کمیته امداد فارس ابراز داشت: بخشی از کمک های کمیته امداد مقطعی و زمان دار است و به صورت مسکن برای درد فقر خانواده محسوب می شود و قطعا آن کمک ها نمی تواند همیشگی و مستمر باشد و باید در یک دوره زمانی مشخص این کمک ها قطع شود و کار اصلی، که درمان فقر خانواده است، رخ دهد.

الهیاری با اشاره به اینکه یکی از مصادیق توانمندی در مددجویان ایجاد فرصتهای شغلی برای آنان است، گفت: قطعا خانواده ای که با تسهیلات ارزان قیمت نظام اسلامی به اشتغال دست می یابد و درآمد مناسبی پیدا می کند، نیاز به بخشی از کمک های این نهاد مثل کمک های مستمری، که کمک ناچیزی است، نخواهد داشت.

وی اظهار کرد: به جهت صرفه جویی در منابع و اینکه منابع به گروه دیگری از خانواده ها تخصیص پیدا کند، در مرحله اول بعد از اینکه خانواده به درآمد مناسبی دست یافت، آن میزان مستمری قطره ای ناچیز قطع می شود ولی کماکان خانواده به عنوان یک خانواده تحت حمایت کمیته امداد شناخته می شود و می تواند از سایر مزایای نهاد استفاده کند.

مدیرکل کمیته امداد فارس با بیان اینکه خدمات مورد نیاز خانواده در طول سال های مختلف توسط مددکار خانواده کمیته امداد فارس تشخیص داده می شود، افزود: خانواده ای که به یک درآمد مناسبی دست یابد ممکن است به هیچ یک از خدمات کمیته امداد نیازمند نباشد و یا فقط به بعضی از خدمات بی نیاز باشد و تشخیص این امر براساس مددکار خانواده کمیته امداد انجام می گیرد.

الهیاری در ادامه با اشاره به اینکه 175 مددکار در سطح استان فارس این وظیفه را بر عهده دارند، گفت: هر مددکار به صورت سالانه با ارزیابی زندگی و مشکلات خانواده این تشخیص را به عمل می آورد که معمولا مورد پذیرش خانواده های تحت پوشش است.

وی گفت: نسبت درآمد به هزینه، که درآمد خانواده با هزینه اش همخوانی داشته باشد، مهم ترین شاخص تشخیص توانمندی خانواده است.

برنامه های آموزشی و مهارتی کمیته امداد بر توانمندسازی خانواده ها تاکید دارد

مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: نظام جمهوری اسلامی در توجه به نیازمندان و محرومان توفیقات زیادی داشته است و امروز به برکت نظام برابری در همه عرصه ها برای خانواده های نیازمند ایجاد شده است و بسیاری از موقعیت های خوب در جامعه به خانواده نیازمند رسیده است ولی علی رغم توجهی که نظام به موضوع فقر و خانواده های نیازمند دارد، به سبب پیچیدگی فقر و تغییر جنس فقر نسبت به دهه های گذشته، حضور و مشارکت بیشتر مردم نیاز است.

الهیاری ادامه داد: اعتقاد داریم که هر جا فرآیند فقرزدایی مردمی شود به راحتی می توانیم این موضوع را کنترل کنیم و اگر بتوان ائتلاف خوب و مبارکی بین ظرفیت های دولت اسلامی و خیرین و نیکوکاران و خود نیازمندان ایجاد کرد، به راحتی می توان از پس موضوع فقر برآمد.

وی ابراز کرد: دولت در قانون بودجه هر ساله اعتبارات خوبی را برای کمک به نیازمندان پیش بینی می کند و اگر بتوان سهم بیشتری را برای خیرین تعریف کرد قطعا مکمل خوبی برای اعتبارات دولتی خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد فارس با عنوان اینکه رکن سوم تلاش و کوشش خود خانواده های نیازمند است، تاکید کرد: اگر خانواده های نیازمند همواره بر این باور باشند که باید از طریق خیرین و دولت به آن ها کمک شود، بی شک هیچ گاه از معضل فقر رها نخواهند شد و زمانی کمک های دولت و خیرین اثر بخش خواهد شد که حرکت مثبتی نیز در افراد نیازمند دیده شود.

الهیاری تصریح کرد: اینکه امروز در جامعه هدف کمیته امداد استان فارس نزدیک به 60 هزار نفر از طریق وام های خود اشتغالی مشغول به کار هستند به معنای این است که خانواده های نیازمند به توان و ظرفیت خود متکی می شوند و به عبارت دیگر از یک عنصر مصرف کننده به به یک عنصر مولد در جامعه تبدیل شده اند.

وی گفت: در برنامه های آموزشی و مهارتی کمیته امداد همواره تاکید بر تلاش و کوشش خانواده هاست که خود مشکلاتشان را حل کنند و هر چه قدر که در مددکاری کمیته امداد به خانواده ها اعتماد به نفس و باور داده شود که می توانند روی پای خود بایستند، قطعا فرآیند توانمندسازی تقویت خواهد شد و سریعتر به هدف توانمندسازی خانواده ها دست خواهیم یافت.

ضبط فرصت های شغلی به نفع فقرا باعث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه می شود

مدیرکل کمیته امداد فارس با بیان اینکه یکی از کارهایی که در کمیته امداد در امر اشتغال خانواده ها دنبال می شود کاریابی برای آن هاست، گفت: کمیته امداد به طور کلی برای بخشی را از طریق تسهیلات اشتغال و بخشی دیگر را که امکان خوداشتغالی ندارند ولی نیاز به شغل دارند، از طریق پیدا کردن شغل مناسب برایشان صاحب شغل می کند.

الهیاری عنوان کرد: تسهیلات و امتیازاتی مثل پرداخت حق بیمه افراد توسط کمیته امداد به کارفرماها داده می شود تا آن ها تشویق شوند و افراد نیازمند و تحت پوشش کمیته امداد را به سرکار ببرند.

وی تاکید کرد: هر چه قدر بتوانیم فرصت های شغلی جامعه را به نفع فقرا ضبط کنیم در ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه گام برخواهیم داشت و باید چه در اشتغال دولتی و چه خصوصی سهمی را برای فقرا مطالبه کرد.

مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: کمیته امداد در سال 92 برای هزار و 418 نفر و در شش ماه نخست سال جاری نیز برای 150 نفر از طریق کاریابی فرصت شغلی ایجاد کرده است.

500 هزار خیر در قالب برنامه های مختلف با کمیته امداد فارس همکاری دارند

مدیرکل کمیته امداد فارس با بیان اینکه هر ساله رشدی 20 تا 30 درصدی در بحث مشارکت مردم در طرح های مختلف کمیته امداد مشاهده می شود، ابراز کرد: حدود 500 هزار نفر در برنامه های مختلف شامل برنامه صدقات، طرح اکرام ایتام، طرح محسنین، طرح ذکات و... با کمیته امداد همکاری مستمر دارند و کمک های خود را تقدیم می کنند.

الهیاری گفت: حدود 52 هزار نفر حامی طرح اکرام ایتام، حدود 420 هزار نفر مشترکین صدقات و مابقی در سایر طرح ها هستند.

وی اظهار داشت: نزدیک به 30 هزار نفر به عنوان امدادیار شامل رابطین فرهنگی، آمرین ذکات، مبلغین ذکات، یاوران امداد در مدارس و معتمدین محلی به شکل داوطلبانه و افتخاری با کمیته امداد فارس همکاری می کنند.

برنامه پنج ساله ششم کمیته امداد در حال تنظیم است

مدیرکل کمیته امداد فارس عنوان کرد: هدفگذاری کمیته امداد به صورت یک برنامه پنج ساله که در سال 89 تنظیم شده و برنامه های هر سال بر اساس این برنامه پنج ساله مشخص می شود.

الهیاری افزود: بر اساس این برنامه پنج ساله کمیته امداد باید در سال جاری برای 10 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کند و در بحث مشارکت های مردمی در جامعه فرصت های بیشتری داشته باشد که سهم مردم در فقرزدایی بالاتر رود.

وی گفت: در طی سه سال اخیر کمیته امداد همواره درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده خود جلوتر بوده است، مثلا در بحث اشتغال تعهد سه ساله کمیته امداد ایجاد 30 الی 35 هزار فرصت شغلی برای مددجویان بوده است در حالی که در این مدت 47 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیرکل کمیته امداد فارس تصریح کرد: چون کمیته امداد در بحث اشتغال در سال های گذشته خوب حرکت کرده قطعا تا پایان برنامه پنج ساله نسبت به برنامه 20 درصد جلو خواهد بود.

الهیاری با بیان اینکه در برنامه پنج ساله همواره توسعه مشارکت های مردمی مشاهده شده، گفت: در بحث مشارکتهای مردمی در برنامه های مختلف هر ساله یک رشد 20 تا 30 درصدی دیده شده است.

وی تاکید کرد: اگر روال مانند هر سال باشد و مشکلاتی نظیر عدم همکاری بانک ها برای تسهیلات اشتغال ایجاد نشود در سال جاری نیز هم در بحث اشتغال و هم در توسعه مشارکت های مردمی که دو شاخص بسیار مهم هستند و بر آن ها تاکید داریم، کمیته امداد به برنامه هدفگذاری شده خود دست خواهد یافت.

مدیرکل کمیته امداد فارس اعلام کرد: کمیته امداد فارس در حال تنظیم برنامه پنج ساله ششم خود است.

الهیاری همچنین اظهار داشت: بخشی از اعتباراتی که در بودجه سال پیش بینی شده هنوز به کمیته امداد تخصیص داده نشده است ولی انتظار بر این است که این اتفاق رخ دهد چنانچه روال هر سال این بوده است که اعتبارات در پایان سال به دست آمده است.

هفت درصد جمعیت استان فارس تحت پوشش کمیته امداد هستند

مدیرکل کمیته امداد فارس با اشاره به اینکه 320 هزار نفر در قالب 132 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد فارس هستند، عنوان کرد: هفت درصد جمعیت استان فارس تحت حمایت کمیته امداد هستند که جزو ضعیف ترین اقشار استان محسوب می شوند.

الهیاری با بیان اینکه استان فارس از لحاظ فقر در مقایسه با دیگر کشورها در حدود میانگین کشوری است، گفت: در بعضی از مناطق استان مانند شهرستان های رستم، نورآباد، ممسنی، قیروکارزین، داراب و زرین دشت مناطق محروم خاصی وجود دارد که با سایر مناطق محروم کشور برابری می کند.

وی افزود: ولی از نظر سطح توانمندی و رفاه عمومی استان فارس وضعیت مناسبتری نسبت به سایر کشور داراست.