۱۰ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۳

گزیده کاریکاتورهای ۱۰ آبان ۹۳

مجله مهر: کارتونیست ها امروز به موضوع ناکارآمدی حملات امریکا به داعش، مشکلات مهاجران، نارضایتی مردم امریکا از سیاست اوباما برای مقابله ابولا ، پذیرش کشور مستقل فلسطین در سوئد و تصمیم استرالیا برای مقابله با ابولا پرداخته‌اند، رفتار امریکا در مقابل رژیم صهیونیستی و هالووین در آمریکا هم ، از سوژه‌های دیگری است که امروز کارتونیست ها در مورد آن کاریکاتور کشیده‌اند.

«می دونی چند جفت پوتین روی زمین وجود داره؟»ماجرای حضور نظامی آمریکا در عراق و البته ژست مبارزه با گروه تروریستی دست‌نشانده شان، دیگر تبدیل به موضوعی مسخره و خنده‌دار شده‌است (Philadelphia Daily News)

 

بسیاری از مهاجران در کشورهای مختلف در شرایط بسار بدی روزهای خود را می گذرانند.(Cartoon Movement)

 

 

سیاست غلط اوباما علیه ابولا، داد بسیاری از آمریکائیان را درآورده‌است.(The Buffalo News)

 

 

دولت سوئد، بالاخره کشور فلسطین را رسما به عنوان دولتی مستقل شناسایی کرده است. اما این همه ماجرا نیست... (Cartoon Movement)

 

دولت استرالیا از ورود اتباع کشورهای ابولا زده به استرالیا جلوگیری  کرد.(Arab News)

 

 

این هم طعنه کارتونیست گلف نیوز به سکوت آمریکا در مقابل شهرک‌سازی‌های رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی.(Gulf News)

 

 

وحشتناک ترین غول در شب هالوین امسال در آمریکا، تلاش برای تغییر ذائقه رای دهندگان است.(Beaver County Times)

 

 

 آمار نشان می دهد محبوبیت دموکرات ها در امریکا روز به روز کاهش پیدا می کند.(Victor Valley Daily Press)

 

 

محبوبیت رو به نزول آقای رئیس جمهور با الهام از نقاشی معروف «جیغ» اثر ادوارد مونش.(Cagle)

 

 

آتش نارصایتی مردم در آمریکا بسیار نزدیک به کاخ سفید شده‌است.(Townhall)

 

