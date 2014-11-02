خانه تاریخی امیر امجد در گرگان تخریب شد/ رفع خطر آوار یا تبدیل میراث تاریخی به پارکینگ

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال های گذشته تخریب بخشی از خانه دارویی توسط شهرداری گرگان برای تبدیل آن به پارکینگ موجب اعتراض بسیاری از علاقمندان میراث فرهنگی شد که در مقابل این واکنش، مدیریت شهری از ادامه این روند تخریب خودداری کرد و خانه تاریخی دارویی را به همان حال رها کرد تا بر اثر نزولات طبیعی و به مرور تخریب شود.

خانه میرکاظمی نیز به دلیل بی توجهی های میراث فرهنگی گلستان توسط بخش خصوصی از مالک خریداری و تخریب شد، بنایی که به اعتقاد کارشناسان متعلق به دوره قاجار بوده و کوشک اصلی آن بسیار نفیس تر از کوشک خانه تقوی، شیرنگی و باقری بود.

اما اینبار نوبت به خانه تاریخی امیر امجد رسیده، بنایی که مربوط به دوره قاجار و متعلق به نائب السلطنه استرآباد در آن زمان بوده است.

کارشناس مرمت و احیای بناهای تاریخی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان از تخریب بخشی از خانه تاریخی امیر امجد خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: این بنای ارزشمند در محله شیرکش قرار دارد که توسط شهرداری گرگان خریداری شده و قرار است پس از تخریب آن به عنوان پارکینگ استفاده شود.

شهرداری گرگان علیرغم اطلاع رسانی میراث اقدام به تخریب خانه تاریخی امیر امجد کرد

جاوید ایمانیان با بیان این نکته که میراث فرهنگی گلستان به شهرداری نامه زده و اعلام کرده بود که این بنا دارای ارزش تاریخی است، افزود: علی رغم این آگاه سازی، باز هم شهرداری اقدام به تخریب بخشی از این بنا کرده است.

وی اضافه کرد: این اثر تاریخی هفته گذشته علیرغم تذکرات میراث فرهنگی در قالب نامه به مدیریت شهری گرگان، توسط این دستگاه تخریب شد که تنها با رسانه ای کردن این موضوع و پیگیری های فراوان موفق شدیم موقتا تخریب را متوقف کنیم.

ایمانیان در توضیح اهمیت این بنای تاریخی، گفت: اصل سازه مربوط به دوره قاجار است اما در دوران پهلوی تغییراتی در آن اعمال شده است؛ خانه تاریخی امیر امجد مربوط به آقا خان کتول است که به امیر امجد معروف بوده است، وی نائب السلطنه استرآباد در زمان قاجار محسوب می شده است.

وی ادامه داد: معماری این خانه تاریخی در دو طبقه و دارای ایوان و تراس است، پوشش سقف آن را بام های سفالی گرگان تشکیل داده و طبقه فوقانی و هم کف با یکدیگر قرینه هستند؛ این بنا دارای 3 اتاق در طبقه بالا و پایین است.

مصوبه تخریب تغییر کاربری خانه امیرامجد به پارکینگ مربوط به دوره سوم شورا است

در ادامه رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی و خدمات شهری در این باره به خبرنگار مهر، گفت: مصوبه تخریب این خانه و تغییر کاربری آن به پارکینگ مربوط به دوره سوم شورا است.

سید محمد قدس مفیدی افزود: در دوره قبل، شهردار وقت، به دلیل کمبود پارکینگ لایحه می دهد تا در نقطه ای از بافت تاریخی گرگان برای احداث پارکینگ مکان یابی شود، پس از پیگیری شهرداری، این مکان بهترین گزینه شناخته شد.

وی ضمن ابراز بی اطلاعی از این نکته که آیا استعلامی از اداره میراث فرهنگی گرفته شده یا خیر، اذعان کرد: خانه های تاریخی دارای ارزش هویتی برای ما و نسل های آینده هستند به دلیل اهمیت بالای آن حتما این مورد را پیگیری می کنم تا اگر ممکن باشد سیستم تخریب عوض شود.

این عضو شورا ضمن اظهار نارضایتی از تخریب بنایی که تاریخی به شمار می آمد، افزود: اصلا با این رویه که اثری تاریخی تخریب شود موافق نیستم و در صورت جلوگیری از ادامه تخریب بنا هر کاری که ازم ساخته باشد، انجام خواهم داد.

خانه امیرامجد را شهرداری از بنیاد شهید خریداری کرده است

برای روشن شدن موضوع و اینکه آیا شهرداری با علم به تاریخی بودن این بنا آن را تخریب کرده و یا نامه ای از میراث فرهنگی استان مبنی بر تاریخی بودن خانه امیر امجد و عدم تخریب آن دریافت کرده یا خیر، ازسخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان موضوع را جویا شدیم و وی با اعلام این مطلب که شهرداری هیچ اطلاعی از تاریخی بودن این بنا نداشته، گفت: این خانه را شهرداری از بنیاد شهید خریداری کرده و در هنگام خرید اصلا بحث میراثی آن مطرح نبوده است.

ناصر گرزین به خبرنگار مهر گفت: این خانه با توجه به فرسودگی بنا و خطراتی که برای شهروندان هنگام تردد داشت، شهرداری به تخریب آن قسمت از بنا، رفع خطر را انجام داد.

به گفته این عضو شورا، در شهر خانه های قدیمی زیادی است که میراث فرهنگی آنها را تاریخی می داند که در هر صورت این بناها نیاز به مرمت و بهسازی از سوی این دستگاه دارد، اینکه بنایی صرفا به جهت تاریخی بودن به حال خود رها شود خسارات جانی جبران ناپذیری برای شهروندان خواهد داشت از این رو شهرداری به صرف وظیفه با تخریب بخشی از این خانه، رفع خطر انجام داده است.

وی تصریح کرد: اگر با ریزش بخشی از بنا جان شهروندی به خطر بیافتد بنا بر قانون شهرداری مسئول محسوب می شود، باید برای جلوگیری از خطرات خانه های فرسوده آن قسمت از بنا را که ایجاد خطر می کند، تخریب شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با اعلام این مطلب که نیاز است میراث فرهنگی برای خانه های تاریخی پلاک یا اتیکت تعیین کند، افزود: نقش میراث در رابطه با نگهداری بافت های تاریخی چیست؟ نیاز است میراث فرهنگی اقدام جدی در این زمینه انجام دهد.

وی اظهارکرد: اینکه میراث فرهنگی کاری برای بناهای تاریخی انجام ندهد و فرسودگی ساختمان مشکلات برای شهروندان ایجاد کند به لحاظ قانونی برای شهرداری مسئولیت دارد.

گرزین ضمن تاکید بر این نکته که هیچ اعلامی از میراث فرهنگی مبنی بر تاریخی بودن این بنا به شهرداری نشده ، افزود: اگر این خانه تاریخی و ارزشمند بود نباید میراث فرهنگی برای حفظ، مرمت و جلوگیری از فرسودگی ساختمان اقدامی انجام می داد؟

وی با بیان این نکته که مشابه این خانه در بافت تاریخی گرگان زیاد است که میراث آن را تاریخی می داند، افزود: فرسودگی ساختمان، خطر تخریب برای شهروندان دارد از این رو نیاز است که میراث فرهنگی فکری برای مرمت و حفظ این بناها انجام دهد.

وظیفه اصلی مرمت و نگهداری بنای تاریخی بر عهده میراث فرهنگی است

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به مصوبه دوره دوم شورا مبنی بر خریداری بناهای تاریخی از میراث فرهنگی آیا شهرداری برای سایر بناهای خریداری شده نیز، در صورت عدم مرمت میراث تخریب انجام می دهد، گفت: شهرداری و شورا در جهت نقشی که دارد کمک می کند اما وظیفه اصلی مرمت و نگهداری بر عهده میراث فرهنگی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به این نکته که خانه های تاریخی زیادی در بافت قدیم گرگان وجود دارد، افزود: بخش زیادی از این بناها اکنون در حال تخریب است در لاله 13 خیابان شهدای گرگان سه بنای تاریخی داریم که خطر ریزش آن، جان شهروندان را تهدید می کند.

وی تصریح کرد: میراث فرهنگی اگر دلش به حال بافت تاریخی گرگان می سوزد باید برنامه ای را در این راستا تدوین کند. برای تعدادی از خانه های تاریخی در معرض تخریب، بودجه ای اختصاص دهد و از خطر ریزش بناها جلوگیری کند اقدامی که در حال حاضر انجام نمی شود.

شهرداری نسبت به ایجاد خطر بناهای فرسوده نمی تواند بی تفاوت باشد

ناصر گرزین خاطر نشان کرد: شهرداری نسبت به ایجاد خطر بناهای فرسوده نمی تواند بی تفاوت باشد؛ بخشی از بنای امیر امجد تخریب شده و رفع خطر آن انجام شده و قسمتی دیگر مانده است.

وی با اعلام این مطلب که میراث فرهنگی کاری برای خانه های تاریخی انجام نمی دهد، افزود: نیاز است در صورت حفظ و نگهداری بناهای تاریخی اقدامی جدی این دستگاه انجام دهد.

وی در توضیح تغییر کاربری خانه امیر امجد به پارکینگ، گفت: در گذشته طرح این بوده تا این مکان تبدیل به پارکینگ روباز شود چون در ابتدا بحث میراث فرهنگی مطرح نبود پس از تخریب بخشی از بنا میراث اعلام کرده خانه تاریخی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه معماری تاریخی بارزترین سند بناهای قدیمی هر منطقه به شمار می رود، شهر گرگان یکی از مناطقی است که از نعمت گستردگی بافت تاریخی با معماری های مختلف و ارزشمند برخوردار است امری که متاسفانه از سوی دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی خیلی مورد توجه نیست.

تخریب بناهای تاریخی در چند سال اخیر چالشی است که علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی با آن مواجه هستند اقدامی که اگر جلوی آن گرفته نشود چیزی برای نشان دادن به نسل های آینده به عنوان هویت تاریخی نخواهیم داشت.

گرفتن انگشت اتهام شهرداری گرگان به سوی میراث فرهنگی استان و برعکس آن، دردی از فرسودگی و تخریب تدریجی خانه های تاریخی گرگان دوا نمی کند. از این رو انتظار می رود که دستگاه های متولی بر حسب وظیفه ای که بر دوش آنها نهاده شده، اقدام کنند تا برای نسل های بعدی اثری دیدنی به یادگار مانده باشد.