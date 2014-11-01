گوشهای جامعه صدای توانمندی های ناشنوایان را بشنود / "حضور مدال آوران المپیک ناشنوایان" گنجِ پنهانِ البرز

به گزارش خبرنگار مهر، بی شک شنوایی حس مهمی است که ارتباط ما را با جامعه و افرادِ در آن امکان پذیر می کند و عدم وجود این حسِّ مهم در هر فردی باعث می شود که آن فرد را در زمره معلولین قلمداد کنند. اما آنچه مهم و البته امید بخش است این است که بیشتر کسانی که کم شنوا یا ناشنوا هستند خود را یک معلول - و یا کسی که نتواند کاری را از پیش ببرد - نمی دانند.

برای نمونه می توان از حوزه ورزش که حوزه ای است که به واقع عرصه عمل است و تکاپو، این عقیده افراد مذکور را به بوته نقد گذاشت که خوشبختانه درمی یابیم که عقیده آنان آنچنان هم بیراه نیست و نمی توان فرق خاص و حادی را بین ناشنوایان و افراد معمولیِ یک جامعه متصور شد.

وقتی رفتارهای ترحم آمیز جایگزین استفاده از ظرفیت ها می شود

نادر ایزدبین یکی از افرادی است که طرفدار بهره مندی هرچه بیشتر و بهتر از توانایی های افراد معلول و بالأخص ناشنوایان است. و جالب اینکه این مسئول که در حوزه ورزش ناشنوایان فعالیت دارد عنوان می کند: «بسیاری از قهرمان و مدال آوران المپیک ناشنوایان در استان البرز هستند. » با این توصیف می توان امیدوار بود که اگر به واقع به توانمندی های این قشر بصورت واقعی و عملیاتی نظر بیفکنیم البرز می تواند با وجود این پتانسیل فوق العاده در بین دیگر استانهای کشور الگو و پیشرو باشد.

رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان البرز در همین رابطه در گفتگویی با خبرنگار مهر می گوید: متاسفانه دربرخی کشورها از جمله ایران توجه به افراد معلول و به خصوص ناشنوایان توسط خانواده ها و مسئولین مورد غفلت قرار می گیرد و به جای شناسایی و استفاده از ظرفیت های آنها رفتارهای ترحم آمیز اطرافیان جایگزین می شود که این عمل ناشنوایان را تهدید می کند و باعث افسردگی و دوری کردن آنها از جامعه و آسیب پذیر کردن هرچه بیشتر ناشنوایان می شود.

نادر ایزدبین می افزاید: خوشبختانه در دولت محترم تدبیر و امید علیرغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی، توجه و اهمیت ویژه ای به فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد می شود و در این خصوص هیئت ورزشهای ناشنوایان البرز نیز در دولت تدبیر و امید برنامه ریزی های گسترده ای به منظور افزایش سطح امکانات و اقدامات در حوزه های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی انجام داده است.

ایزدبین در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت های این هیئت وعملکرد هیئت در ۶ ماهه اول سال ۹۳ می گوید: برگزاری مسابقات کاراته ناشنوایان (آقایان و بانوان) کشوری و اخذ یک مدال طلا و یک مدال نقره و یک برنز و کسب مقام نائب قهرمانی، اعزام تیم دو و میدانی آقایان به مسابقات اردبیل و اخذ مدال برنز، اعزام تیم تنیس روی میز بانوان استان البرز به مسابقات کشوری در کرمانشاه، تشکیل تیم والیبال و تنیس روی میز بانوان، تشکیل تیم دو میدانی آقایان بخشی از فعالیت های هیئت در شش ماهه اول سال بود.

تجلیل از ۵ مدال آور المپیک ۲۰۱۳ صوفیه بلغارستان در مراسم افطاری ماه رمضان گذشته و تشکیل هیئت های ورزشی شهرستان های کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد از دیگر اقدامات هیئت به منظور توسعه تشکیلات و اقدامات در سطح استان البرز از دیگر اقداماتی است که به گفته ایزدبین در حوزه فعالیت وی عملیاتی شده است.

بسیاری از قهرمان و مدال آوران المپیک ناشنوایان در استان البرز هستند

ایزدبین با اشاره به اینکه «بسیاری از قهرمان و مدال آوران المپیک ناشنوایان در استان البرز هستند» تصریح می کند: با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالایی که در زمینه فعالیت های ورزشی و فرهنگی در البرز وجود دارد در این زمینه هیئت ورزشهای ناشنوایان استان نیز فعالیت های بیشتر و فوق العاده ای به نسبت سایر استانها انجام می دهد.

این مسئول پیش از پاسخ به این پرسش که چه اقدام خاصی در حوزه امکانات ورزشی ناشنوایان صورت پذیرفته است؟ به اهمیت ساماندهی و تجهیز امکانات و تشکیلات ورزشی ناشنوایان اشاره می کند و در این خصوص اظهار می دارد: مدیر کل محترم ورزش و جوانان البرز جناب آقای رضا گل محمدی نیز با توجه به شناحتی که از ظرفیت ناشنوایان داشتند قطعه زمینی را در اختیار این هیئت قرار دادند و در جلسه ای که در مقیاس کوچکتر و با حضور خیرین ورزشی البرز برگزار شد، خیرین محترم استان البرز آمادگی خود را برای کمک به ساخت خانه ورزش ناشنوایان در این زمین اعلام کردند و در این خصوص کمک هایی نیزجمع آوری گردید و به زودی عملیات ساخت این خانه اجرایی خواهد شد.

معلولینی که می توانند معلول نباشند!

در همین حال گفتگویی را انجام دادیم با معاون توانبخشی بهزیستی استان البرز تا بتوانیم چشم اندازی را هم از وضعیت توانبخشی ناشنوایان و کم شنوایان استان داشته باشیم.

شیوا اکبری کم شنوایان و ناشنوایان را از جملۀ معلولانی می داند که اگر شناخت شایسته ای از توانمندی های آنان شود قادرند به مانند افراد عادی امور مختلفه را به سرانجام برسانند.

وی در ادامۀ گفتگوی خود با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه درمان بیماری‌های گوش و کم شنوایی شامل سه دسته درمان‌های طبی، توان‌بخشی و جراحی می‌باشند عنوان می کند: در این رابطه مهمترین گروه از نظر تشخیص و درمان به موقع، نوزادان هستند. چنانچه کم شنوایی همان ماههای اول پس از تولد درکودک تشخیص داده و درمان نشود، باعث کری، عدم تکلم و اشکالات متعدد روحی، روانی وآموزشی می‌گردد و برعکس اگر این تشخیص و شناسایی به موقع انجام شود می توان انتظار داشت که اصلا این دسته از افراد دچار معلولیت نشوند.

پوشش ۳هزار و ۹۴ نفر از کم شنوایان و ناشنوایان البرز در بهزیستی

معاون توانبخشی بهزیستی استان البرز در ادامه این گفتگو با اعلام اینکه حدود ۲۴ هزار نفر(درموارد مختلف ناتوانی جسمی و معلویت و...) تحت پوشش بهزیستی این استان قرار دارند اضافه می کند: از این تعداد ۳هزار و ۹۴ نفر را کم شنوایان و ناشنوایان تشکیل داده اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی در رابطه با رفاه حال افراد مذکور از سوی بهزیستی استان البرز صورت پذیرفته است عنوان می کند: بدون شک اقدامات سازمان بهزیستی زمانی می تواند به طور کامل ثمربخش باشد که دیگر ارگانها هم خود را در قبال این قشر از جامعه مسئول بدانند. برای مثال ایجاد امکاناتی مانند بانک ویژه معلولین، پارک مناسب، معابر عمومی استاندارد و وسایل و ایاب و ذهاب مناسب با وضعیت جسمی معلولین همه و همه بایستی با تعامل و مسئولیت پذیری ارگانهای ذیربط عملیاتی شود.

اکبری اضافه می کند: با این وجود کمک هزینه های درمان و ازدواج و تحصیل در مقاطع واشکال مختلف کمک ها و اقداماتی است که بهزیستی در این رابطه انجام می دهد. برای مثال کمک هزینه کاشت حلزون یکی از مواردی است که بهزیستی در آن ورود می کند.

به گفته این مسئول دراین جراحی یک حلزون مصنوعی طی عمل جراحی دقیقی در داخل گوش کار گذاشته می‌شود. در نتیجه، فرد قادر به شنیدن می‌گردد. البته این افراد نیاز به جلسات مکرر توان‌بخشی و گفتار درمانی برای شنیدن و تکلم دارند.

این مسئول همچنین یادآور می شود که هزینه عمل جراحی مذکور هم اینک بالغ بر شش میلیون تومان است که سازمانی بهزیستی در حدود ۵۰ درصد آن را تأمین می کند.

شیوا اکبری در بخش دیگری از سخنانش از وجود دو مرکز تحت پوشش بهزیستی که بصورت ویژه و در جهت توانبخشی ناشنوایان فعالیت می کند خبر می دهد. به گفته وی این دو مرکز با نامهای آوا و شایگان، و واقع در شهر کرج هستند.

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گزارشگر: سعید پورمند