تاریخ کوهنوردی ایران با همدان خوانده می شود/ پناهگاه “کلاغ لانه” میراثی در معرض نابودی

به گزارش خبرنگار مهر، کوهنوردی از قدیم به عنوان یک ورزش و یا یکی از تفریحات سالم بشریت بوده و حتی برای برخی نیز کوهنوردی به عنوان شغل اصلی یا بخش الزامی شغل اصلی بوده است.

کوهنوردی به صورت راهپیمایی، کوه ‌روی، کوهپیمایی و صعود به قلل مختلف و یا صخره‌ نوردی انجام می گیرد و به ارتفاعات بیش از ۶۰۰ متر از زمین‌ های اطراف هر منطقه کوه گفته می‌ شود که بلند ترین قسمت هر کوه را نیز قله می‌ نامند.

یک کوه می‌ تواند یک یا چند قله داشته باشد که در یک خط الراس قرار گرفته اند اما معمولاً به بلند ترین قله، قلهٔ اصلی گفته می‌شود و سایر قلل در یک خط الراس را قله‌ های فرعی می ‌نامند.

کوهنوردی ورزشی که بازنشستگی ندارد

در ورزش کوهنوردی شرایط سنی ملاک نیست و این رشته ورزشی سن بازنشستگی هم ندارد و هر کسی با هر توانایی می ‌تواند به عنوان تفریح یا انجام کار حرفه ای به کوه برود.

در این راستا کشور ایران با داشتن کوه های سر به فلک کشیده از استعداد های خدادادی برای ورزش کوهنوردی برخوردار است کمااینکه پزشکان مزیت های زیادی را برای ورزش کوهنوردی پیدا کرده اند که از جمله آنها می توان به کاهش استرس و اضطراب، کاهش خطر ابتلا به فشار خون، دیابت و انواع بیماری‌ های قلبی، بهبود بخشیدن خواب شب و بسیاری دیگر اشاره کرد.

پناهگاه میدان میشان میراثی از کوهنوردان قدیم همدانی است

اما نگاهی به گذشته کوهنوردی همدان بیانگر آنست که در سال ۱۳۴۵ پناهگاه میدان میشان به همت و توسط هیئت کوهنوردی همدان ساخته شد.

این پناهگاه دومین پناهگاه کوهنوردی ایران بود که مدت اجرای ساخت آن سه ماه تابستان و با هزینه حدود ۱۸ هزار تومان ساخته شد و مورد تائید و پشتیبانی تربیت بدنی و فرمانداری و فدراسیون کوهنوردی قرار گرفت.

ساخت این پناهگاه موجب شد که کوهنوردان با شب مانی در میدان میشان برای صعود قله های الوند، کلاغ لانه دائم برف و قزل فعالیت بیشتری داشته باشند، بخصوص برای کلاغ لانه که این امر موجب رشد فعالیت کوهنوردی همدان شد.

"کلاغ لانه" را دریابیم

ساخت پناهگاه "کلاغ لانه" نیز از نیمه دوم مرداد ماه ۱۳۵۸ شروع و سیامک سلامت نقشه پناهگاه را کشید و کندن بن و سنگچینی با گل و آهک شروع شد.

کل هزینه این پناهگاه ۶۸ هزار تومان بود که بعدها توسط اداره کل تربیت بدنی پرداخت شد و مقداری هم از کمک های کوهنوردان برای تامین مواد غذایی برای سازندگان پناهگاه تامین می شد.

اکثر کوهنوردان آن زمان همدان، در ساخت پناهگاه فعال بودند و ساخت این پناهگاه بر اثر شور انقلابی بود که جامعه را در بر گرفته بود اما بسیاری از دوستانی که کار می کردند و فعالیت می کردند یا نیستند یا فوت کرده اند یا قادر به کوهنوردی نیستند و تعداد کمی هم همچنان فعال هستند.

اما این پناهگاه امروز مورد بی توجهی قرار گرفته و نیازمند بازسازی و رسیدگی است که امیدواریم علاقه مندان به رشته کوهنوردی پناهگاه کلاغ لانه را دریابند و از این پناهگاه حفاظت کنند تا حاصل دست رنج قدیمی های کوهنوردی این استان به فراموشی سپرده نشود.

کوهنوردی در خون مردم همدان وجود دارد

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به قدمت کوهنوردی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: به دلیل شرایط اقلیمی همدان و کوه هایی که در اطراف این شهر قرار دارد همدانی ها از قدیم و سالیان سال با این رشته رفاقت دیرینه دارند.

علیرضا گوهری با اشاره به پناهگاه های کوهنوردی همدان گفت: پناهگاه میدان میشان که در سال ۱۳۴۵ در قسمت بالای میشان بعنوان دومین پناهگاه کوهنوردی ایران بعد از پناهگاه شیرپلا شناخته شده ساخته شده و پناهگاه اول میدان میشان در سال ۱۳۵۱ ساخته شده و پذیرای عموم کوهنوردان و علاقه مندان طبیعت است.

وی افزود: پناهگاه "کلاغ لانه" در روی یال فاصله قله الوند و قله کلاغ لان از یک طرف بسوی دوزخ دره و امامزاده کوه و از طرف دیگر بسوی دره کیوارستان است و در سال ۱۳۵۸ ساخته شد.

وی گفت: پناهگاه یخچال یکی دیگر از پناهگاهای همدان است که این پناهگاه در محل میدان یخچال با زیر بنای زیاد و بسیار خوب در سال ۱۳۸۳ ساخته شد.

وی گفت: همچنین جان پناه قزل ارسلان در فاصله قله قزل و قله دائم برف نزدیک گردنه و روی یال ساخته شده و این جان پناه حدود ۲۰ متر زیر بنا دارد.

دو هزار کوهنورد سازمان یافته در همدان فعالیت می کنند

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به فعالیت کوهنوردان همدانی گفت: علاقه مردم همدان به ورزش کوهنوردی مثال زدنی است که با توجه به تعداد باشگاه های کوهنوردی و اعضای این باشگاه ها تعداد دو هزار کوهنورد به طور رسمی در این باشگاه ها فعالیت می کنند.

وی افزود: اگر بخواهیم تعداد علاقه مندان این رشته را بگویم باید گفت در یک روز تعطیل که هوا مناسب است بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم همدان به کوهنوردی می پردازند.

فعالیت بانوان رضایت کننده نیست

گوهری با اشاره به فعالیت بانوان در این رشته بیان کرد: بانوان همدان فعالیت نسبتا خوبی در ورزش کوهنوردی دارند اما باید گفت با توجه به مستعد بودن این ورزش در همدان فعالیت بانوان در این رشته در همدان برای هیئت راضی کننده نیست.

وی عنوان کرد: پیش بینی ما از استقبال بانوان از این رشته بسیار بیشتر است و امیدوار هستیم که بانوان همدان انگیزه بیشتری برای فعالیت در این رشته داشته باشند.

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با بیان اینکه در طول سال همایش های کوهنوردی خانوادگی در همدان برگزار می شود، گفت: به مناسبت های مختلف اعم از هفته دفاع مقدس، تولد حضرت زهرا (س) و گرامیداشت روز زن، دهه فجر و سایر مناسبت ها همایش کوهنوردی خانوادگی از گنجنامه به سمت میدان میشان همدان برگزار شده است.

وی افزود: برگزاری این همایش ها باعث می شود تا ضمن تبلیغ و ترویج کوهنوردی استعدادهای خوبی نیز در این زمینه پیدا شود و خانواده ها و فرزندان آنها به این ورزش علاقه مند تر شوند چراکه استقبال خانواده های همدانی از این همایش ها بسیار چشمگیر و مثال زدنی است.

مناطق مستعد ریزش بهمن در همدان شناسایی و علامتگذاری شده اند

گوهری با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان بیان کرد: کسانی که علاقه مند به کوهنوردی در این فصل هستند حتما پوشاک مناسب و لوازم کافی تهیه کنند همچنین باید حداقل تجربه را در این زمینه داشته باشند و بدون همسفر ورزیده و یا مربی و راهنما اقدام به کوهنوردی نکنند.

وی یادآور شد: با توجه به تجربه سال های گذشته مناطق خطرناک و مستعد ریزش برف در سال جاری شناسایی و برای کوهنوردان علامتگذاری شده اند و تنها هدف ما این است که به هیچ وجه تلافات جانی در این زمینه نداشته باشیم.

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان همدان با اشاره به امکانات سنگنوردی همدان نیز گفت: ارتفاع سالن زنده یاد فرهاد میزاجانی حدود ۲۴ متر است که با فضایی یکپارچه قابلیت برگزاری تمام مسابقات سنگ نوردی را دارا است.

وی عنوان کرد: این پروژه دارای دیواره سنگ نوردی، رختکن مجزا برای ورزشکاران، سکوی تماشاچیان، اتاق های دارای دوش و سرويس بهداشتی، اتاق قرنطينه به طور مجزا جهت استفاده آقايان و خانم ها، بوفه است که در اختیار هیئت کوهنوردی قرار دارد.

گوهری با بیان اینکه مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیایی نوجوانان و جوانان را تاکنون در این مجموعه برگزار کرده ایم، گفت: درست است که گرفتن میزبانی بسیار هزینه بر است اما مزیت های بسیار خوبی داراست و به همین علت به دنبال گرفتن میزبانی های دیگر در این سالن هستیم.