اسیدپاشی در اصفهان یک اقدام سازمان یافته نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اسید پاشی در اصفهان قطعا یک اقدام غیر انسانی است که به دست دشمنان دین، ارزش های اسلامی و وحدت ملی انجام شده است، افزود: در سفر اخیری که به استان اصفهان داشتم روسای قوای سه گانه کشور به طور جدی برای شناسایی فردی که مرتکب این جنایت شده پیگیر و فعالند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: اسیدپاشی در اصفهان یک اقدام سازمان یافته و تیمی نبوده است ظاهرا یک اقدام از سوی فردی بوده که ضدیت و معاندت با نظام اسلامی و ارزشهای اسلامی داشته است و لذا شناسایی او زمان بر است و قوای سه گانه شناسایی مجرم و مجرمین در را در دستور کاری خود دارند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره ترویج امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: گسترش معروف و جلوگیری از رشد منکر در جامعه وظیفه همه است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد یادآورشد: در راستای حمایت از معروفات و جلوگیری از منکرات طرح حمایت از آمرین به معرف در دستور کار مجلس قرار گرفت و تقریبا بندهای آخر خود را طی می کند و بعد از تاسوعا در دستور کار قرار خواهد گرفت.